Картина дня: отмена масок, доходы министров и День защиты детей
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 июня.
Согласно решению правительства, с завтрашнего дня обязанность носить маски будет заменена рекомендацией. Это касается внутренних помещений с большой концентрацией людей. У Департамента здоровья сохранится право при необходимости вводить обязанность ношения масок, сохранится такое право и у работодателей. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4386 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 131, то есть 3% от общего количества. Читать далее...
Согласно представленным декларациям, министр окружающей среды заработал в прошлом году больше, чем премьер-министр Кая Каллас. А доход министра здравоохранения и труда Танеля Кийка увеличился по сравнению с тем, сколько он заработал годом ранее. Читать далее...
Режим Александра Лукашенко после организации международного теракта и фальшивого визита в Сочи слабее, чем когда-либо ранее, сказала посетившая вчера Эстонию с визитом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, призвав эстонцев писать письма в поддержку белорусских политзаключенных. Читать далее...
Нынешнее весенне-летнее время означает период гнездования для множества лесных птиц и зверей, но, к сожалению, каждую весну в Эстонии во время лесных работ погибают десятки тысяч птенцов и детенышей животных. Читать далее...
В начале марта в центр тревоги сообщили, что на шоссе Таллинн-Тарту замечен водитель с подозрительным стилем вождения. Информацию передали работавшим в том районе полицейским патрулям, но, к сожалению, им не удалось сразу же вычислить автомобиль. Читать далее...
Вчера на вопросы депутатов в Рийгикогу отвечали премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) и министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. Член фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме назвал премьер-министра нахальной выскочкой. Читать далее...
По словам руководителя отдела кадров Эвели Пуннисон, дело не в том, что у людей нет мотивации и желания работать, просто в Южной Эстонии не хватает рабочих рук. «К нам на рабочих автобусах приезжают люди и из Валга, а некоторые даже из Латвии», - говорит она. Читать далее...
Со вчерашнего дня почти половину учеников школы Кааре в качестве близких контактов отправили на самоизоляцию на неделю, поскольку выяснилось, что у одного из помощников учителя коронавирус. При этом заболевший учитель прошел курс вакцинации. Читать далее...
Во вторник, 1 июня, Таллинн сделает бесплатным посещение Городского музея, его филиалов, а также зоопарка и Ботанического сада для детей и молодежи в возрасте до 19 лет – в качестве символического подарка ко Дню защиты детей. Читать далее...
Один из главных героев крупнейшего за последнее время политического скандала в Эстонии, бывший генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб неожиданно потерял память: не может вспомнить, просил ли он денег у бизнесмена Хиллара Тедера или тот сам обратился к нему с желанием перевести 120 000 евро на счет Центристской партии. Читать далее...
В комнату вползает странное существо, обмотанное то ли канатами, то ли водорослями, то ли оторвавшимися щупальцами огромного спрута; почти с уверенностью догадываешься, что сюда оно вырвалось из какой-то бездны. Освобождается от пут – и оказывается по купечески бородатым, лобастым и коренастым молодым человеком, героем нового спектакля Линнатеатра «Рогожин». Читать далее...