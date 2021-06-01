Картина дня: отмена масок, доходы министров и День защиты детей

С завтрашнего дня отменяется обязательное ношение масок

Согласно решению правительства, с завтрашнего дня обязанность носить маски будет заменена рекомендацией. Это касается внутренних помещений с большой концентрацией людей. У Департамента здоровья сохранится право при необходимости вводить обязанность ношения масок, сохранится такое право и у работодателей. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 131 жителя Эстонии, шестеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4386 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 131, то есть 3% от общего количества. Читать далее...

ОБЗОР ДОХОДОВ 〉 Сколько в прошлом году заработали министры и президент?

Согласно представленным декларациям, министр окружающей среды заработал в прошлом году больше, чем премьер-министр Кая Каллас. А доход министра здравоохранения и труда Танеля Кийка увеличился по сравнению с тем, сколько он заработал годом ранее. Читать далее...

Тихановская: Путин хочет избавиться от Лукашенко, но не знает - как

Режим Александра Лукашенко после организации международного теракта и фальшивого визита в Сочи слабее, чем когда-либо ранее, сказала посетившая вчера Эстонию с визитом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, призвав эстонцев писать письма в поддержку белорусских политзаключенных. Читать далее...

Каждую весну в лесах Эстонии происходят массовые убийства. Государство бездействует?

Нынешнее весенне-летнее время означает период гнездования для множества лесных птиц и зверей, но, к сожалению, каждую весну в Эстонии во время лесных работ погибают десятки тысяч птенцов и детенышей животных. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Молодой человек, устроивший бешеные гонки на шоссе Таллинн-Тарту, остался без BMW

В начале марта в центр тревоги сообщили, что на шоссе Таллинн-Тарту замечен водитель с подозрительным стилем вождения. Информацию передали работавшим в том районе полицейским патрулям, но, к сожалению, им не удалось сразу же вычислить автомобиль. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Март Хельме назвал Каю Каллас нахальной выскочкой

Вчера на вопросы депутатов в Рийгикогу отвечали премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) и министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. Член фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме назвал премьер-министра нахальной выскочкой. Читать далее...

На производстве хронически не хватает работников

По словам руководителя отдела кадров Эвели Пуннисон, дело не в том, что у людей нет мотивации и желания работать, просто в Южной Эстонии не хватает рабочих рук. «К нам на рабочих автобусах приезжают люди и из Валга, а некоторые даже из Латвии», - говорит она. Читать далее...

Вирус проник в школу: вакцинированный учитель заразился и половину учеников отправили в самоизоляцию

Со вчерашнего дня почти половину учеников школы Кааре в качестве близких контактов отправили на самоизоляцию на неделю, поскольку выяснилось, что у одного из помощников учителя коронавирус. При этом заболевший учитель прошел курс вакцинации. Читать далее...

Выставки, мастер-классы, концерты: сегодня в Таллинне пройдет много бесплатных мероприятий

Во вторник, 1 июня, Таллинн сделает бесплатным посещение Городского музея, его филиалов, а также зоопарка и Ботанического сада для детей и молодежи в возрасте до 19 лет – в качестве символического подарка ко Дню защиты детей. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Корб о пожертвованиях Тедера: не мучайте меня своими вопросами, я не помню

Один из главных героев крупнейшего за последнее время политического скандала в Эстонии, бывший генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб неожиданно потерял память: не может вспомнить, просил ли он денег у бизнесмена Хиллара Тедера или тот сам обратился к нему с желанием перевести 120 000 евро на счет Центристской партии. Читать далее...

Грешник, ангел и женщина, стоящая посередине