Картина дня: отмена масок, доходы министров и российские нефтепродукты в портах Эстонии

С завтрашнего дня отменяется обязательное ношение масок

Согласно решению правительства, с завтрашнего дня обязанность носить маски будет заменена рекомендацией. Это касается внутренних помещений с большой концентрацией людей. У Департамента здоровья сохранится право при необходимости вводить обязанность ношения масок, сохранится такое право и у работодателей. Читать далее...

ОБЗОР ДОХОДОВ 〉 Сколько в прошлом году заработали министры и президент?

Согласно представленным декларациям, министр окружающей среды заработал в прошлом году больше, чем премьер-министр Кая Каллас. А доход министра здравоохранения и труда Танеля Кийка увеличился по сравнению с тем, сколько он заработал годом ранее. Читать далее...

Российские нефтепродукты вернулись в порты Эстонии

Россия старается загрузить экспортными партиями нефтепродуктов собственные порты на северо-западе и привлечь в них белорусский транзит, но порты Латвии, Литвы и Эстонии продолжают активно принимать и переваливать российские нефтепродукты, поступающие теперь уже морским транспортом, по данным трейдеров и портовой статистики. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 131 жителя Эстонии, шестеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4386 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 131, то есть 3% от общего количества. Читать далее...

Тихановская: Путин хочет избавиться от Лукашенко, но не знает - как

Режим Александра Лукашенко после организации международного теракта и фальшивого визита в Сочи слабее, чем когда-либо ранее, сказала посетившая вчера Эстонию с визитом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, призвав эстонцев писать письма в поддержку белорусских политзаключенных. Читать далее...

Каждую весну в лесах Эстонии происходят массовые убийства. Государство бездействует?

Нынешнее весенне-летнее время означает период гнездования для множества лесных птиц и зверей, но, к сожалению, каждую весну в Эстонии во время лесных работ погибают десятки тысяч птенцов и детенышей животных. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Молодой человек, устроивший бешеные гонки на шоссе Таллинн-Тарту, остался без BMW

В начале марта в центр тревоги сообщили, что на шоссе Таллинн-Тарту замечен водитель с подозрительным стилем вождения. Информацию передали работавшим в том районе полицейским патрулям, но, к сожалению, им не удалось сразу же вычислить автомобиль. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Март Хельме назвал Каю Каллас нахальной выскочкой

Вчера на вопросы депутатов в Рийгикогу отвечали премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) и министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. Член фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме назвал премьер-министра нахальной выскочкой. Читать далее...

На производстве хронически не хватает работников