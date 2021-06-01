Картина дня: отмена масок, доходы министров и российские нефтепродукты в портах Эстонии
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 июня.
Согласно решению правительства, с завтрашнего дня обязанность носить маски будет заменена рекомендацией. Это касается внутренних помещений с большой концентрацией людей. У Департамента здоровья сохранится право при необходимости вводить обязанность ношения масок, сохранится такое право и у работодателей. Читать далее...
Согласно представленным декларациям, министр окружающей среды заработал в прошлом году больше, чем премьер-министр Кая Каллас. А доход министра здравоохранения и труда Танеля Кийка увеличился по сравнению с тем, сколько он заработал годом ранее. Читать далее...
Россия старается загрузить экспортными партиями нефтепродуктов собственные порты на северо-западе и привлечь в них белорусский транзит, но порты Латвии, Литвы и Эстонии продолжают активно принимать и переваливать российские нефтепродукты, поступающие теперь уже морским транспортом, по данным трейдеров и портовой статистики. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4386 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 131, то есть 3% от общего количества. Читать далее...
Режим Александра Лукашенко после организации международного теракта и фальшивого визита в Сочи слабее, чем когда-либо ранее, сказала посетившая вчера Эстонию с визитом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, призвав эстонцев писать письма в поддержку белорусских политзаключенных. Читать далее...
Нынешнее весенне-летнее время означает период гнездования для множества лесных птиц и зверей, но, к сожалению, каждую весну в Эстонии во время лесных работ погибают десятки тысяч птенцов и детенышей животных. Читать далее...
В начале марта в центр тревоги сообщили, что на шоссе Таллинн-Тарту замечен водитель с подозрительным стилем вождения. Информацию передали работавшим в том районе полицейским патрулям, но, к сожалению, им не удалось сразу же вычислить автомобиль. Читать далее...
Вчера на вопросы депутатов в Рийгикогу отвечали премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) и министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. Член фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме назвал премьер-министра нахальной выскочкой. Читать далее...
По словам руководителя отдела кадров Эвели Пуннисон, дело не в том, что у людей нет мотивации и желания работать, просто в Южной Эстонии не хватает рабочих рук. «К нам на рабочих автобусах приезжают люди и из Валга, а некоторые даже из Латвии», - говорит она. Читать далее...
Со вчерашнего дня почти половину учеников школы Кааре в качестве близких контактов отправили на самоизоляцию на неделю, поскольку выяснилось, что у одного из помощников учителя коронавирус. При этом заболевший учитель прошел курс вакцинации. Читать далее...
Во вторник, 1 июня, Таллинн сделает бесплатным посещение Городского музея, его филиалов, а также зоопарка и Ботанического сада для детей и молодежи в возрасте до 19 лет – в качестве символического подарка ко Дню защиты детей. Читать далее...
Один из главных героев крупнейшего за последнее время политического скандала в Эстонии, бывший генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб неожиданно потерял память: не может вспомнить, просил ли он денег у бизнесмена Хиллара Тедера или тот сам обратился к нему с желанием перевести 120 000 евро на счет Центристской партии. Читать далее...
В комнату вползает странное существо, обмотанное то ли канатами, то ли водорослями, то ли оторвавшимися щупальцами огромного спрута; почти с уверенностью догадываешься, что сюда оно вырвалось из какой-то бездны. Освобождается от пут – и оказывается по купечески бородатым, лобастым и коренастым молодым человеком, героем нового спектакля Линнатеатра «Рогожин». Читать далее...
Основываясь на последних данных Департамента статистики, можно заметить, что и рост средней заработной платы, и неравенство между работающими в разных профессиональных группах трудящихся, увеличилось. Читать далее...
Жительница Кохтла-Ярве Ирина Лео рассказала Rus.Postimees, что ее мама Людмила, страдающая деменцией, живет в городском доме престарелых. Но недавно знакомые обнаружили старушку в TikTok - в смешном музыкальном видео. Ирина считает, что видео сделала одна из двух работниц дома престарелых. Но “подозреваемые” это отрицают, а сам ролик быстро исчез, так что нет доказательств того, что он вообще был. Читать далее...
Как ресторанный бизнес пережил пандемию? Много ли можно отыграть без туристов? Помогло ли открытие террас пережить кризис? Как развиваться в этот период? Читать далее...