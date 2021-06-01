В Эстонии открылся пляжный сезон

По словам заместителя старейшины Хааберсти Олега Сильянова, подготовка в пляжному сезоны на пляжах Хааберсти в большей степени завершена. «Песок почищен и выровнен, на игровые площадки и площадки для игр с мячом добавлен песок, пляжный инвентарь приведен в порядок, установлены временные туалеты и мусорные урны», - сказал Сильянов.

«Одним из новшеством в этом году стали дощатые дорожки. На пляже Какумяэ установлены две и на пляже Харку одна дощатая дорожка, чтобы к водоёмам было удобно добраться и отдыхающим с детской коляской и на инвалидном кресле. Практически закончена постройка бассейна под открытым небом на пляже Харку», - рассказал Сильянов и выразил надежду, что строительство бассейна будет завершено к началу следующей неделе.

«С 1 июня на пляжах Хааберсти приступила к работе береговая охрана G4S, чтобы обеспечить отдыхающим безопасность как на воде, так и на суше. Взяты первые пробы воды, которые показали что все показатели в норме», - сказал заместитель старейшины.

«К сожалению дождливая погода помешала планам просеять песок на пляже Какумяэ, но благоприятный прогноз погоды на ближайшие дни позволит провести и эту работу», - пообещал заместитель старейшины.

Охрана G4S приступает к работе на пляжах

«Главное – чтобы посетители пляжей не оставляли самых младших членов семьи у водоема без присмотра», – подчеркнул глава береговой охраны G4S Eesti Хенри Сеэмель. Прошлым летом благодаря быстрому и своевременному вмешательству сотрудников G4S удалось спасти нескольких маленьких детей, за которыми не следили родители и которые едва не утонули. «Маленькие дети весьма любопытны, но опасность они чувствуют еще не очень хорошо, поэтому присутствие родителей играет очень важную роль в предотвращении несчастных случаев», – добавил он.

На общественных пляжах предназначенная для купания зона обозначена буйками. Плавать в этом месте безопаснее: глубина не слишком большая и пловец, как правило, находится в поле зрения спасателей на воде. Также буйки обозначают территорию, отведенную только для купающихся, а не для водного транспорта или серферов.

Пляжи и водоемы в Эстонии очень не похожи друг на друга. «Прежде чем идти купаться, честно признайтесь себе, насколько хорошо вы на самом деле плаваете. Также следует прислушиваться к своему здоровью: каждое лето кому-то из немолодых пловцов становится плохо в воде, из-за чего человек может утонуть», – предупредил Сеэмель.

Сотрудники береговой охраны напоминают, что правила благоустройства, установленные местными самоуправлениями, не позволяют приходить на пляж с домашними животными, и спасатели на воде следят за соблюдением этого правила. «К счастью, много хороших мест для купания четвероногих друзей есть и за пределами официального пляжа», – сказал глава береговой охраны.

Помимо питомцев, дома следует оставить алкоголь и стеклянную тару. «Вместо этого в солнечный день возьмите с собой солнцезащитный крем, питьевую воду и хорошее настроение», – посоветовал Сеэмель.

С 1 июня работает сайт www.g4s.ee/rannad, на котором приведена информация о температуры воздуха и воды и числе посетителей на пляжах. Эти же данные публикуют ilmajaam.postimees.ee и ilm.ee.