В Эстонии открылся пляжный сезон
В Эстонии открылся официальный пляжный сезон, который продлится до 31 августа.
В Эстонии открылся официальный пляжный сезон, который продлится до 31 августа.
Во вторник, 1 июня в 11 часов в Пыхья-Таллинне на пляже Пикакари был поднят Голубой флаг, свидетельствующий об экологичности и чистоте воды для купания.
Международный фонд экологического образования (FEE) уже восьмой год отмечает знаком качества пляж в Пыхья-Таллинне.
«1 июня открываем пляжный сезон на пыхья-таллиннских пляжах Штромка и Пикакари. Тогда к работе приступит береговая охрана, а МуПо будет обеспечивать порядок. Оба пляжа находятся в уникальных местах возле природоохранных зон. Радует, что Мериметса и Пальяссааре остаются местами с чистой природой», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Старейшина района добавил, что подготовка к летнему сезону началась 15 апреля и включила в себя планирование, выравнивание и механическое просеивание песка, а также установку прошедшего обслуживание инвентаря.
Голубой флаг — это всемирно известный экологический знак, который показывает, что пляж обустроен без вреда для природы, а его окрестности чистые и безопасные. Пляж должен отвечать более 30 критериям, чтобы получить знак качества. Уход за пляжем Пикакари координируют Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства и управа Пыхья-Таллинна.
В Пирита пляжный сезон также открылся поднятием Синего флага и флага района, а гостей на пляже угостили мороженым.
«В Пирита есть обычай, по которому пляжный сезон открывается поднятием Синего флага. Голубой флаг – это признание высокого качества морской воды на пляже, качественных услуг и образцового порядка. На пляже Пирита отдыхающие могут чувствовать себя в безопасности», - заверил старейшина части города Тынис Лийнат. Голубой флаг развевается на пляже в Пирита восьмое лето подряд.
Вторая добрая традиция – угощать находящихся 1 июня на пляже мороженым, которое и сегодня попробовали многие.
С сегодняшнего дня на пляже Пирита есть и спасатели – пляжные охранники в форме с символикой G4S. Они работают здесь ежедневно с 10 до 20 часов.
«Хотя служба охраны должна предвидеть риски и предупреждать их, каждый может внести свой вклад в то, чтобы пляжное лето в Пирита было спокойным и приятным», – сказал старейшина части города. Он советует вести себя на пляже разумно, учитывать условия для купания, а также свои способности. Также он просит поддерживать на пляже порядок. «Мы просим не приходить на пляж со стеклянной тарой, потому что осколки стекла могут стать печальным завершением пляжного отдыха», - заметил Лийнат, напомнив, что любимых животных также нельзя брать с собой на пляж, а за детьми необходимо присматривать.
По заказу управы Хааберсти на пляжах Какумяэ и Харку построены дощатые дорожки, по которым отдыхающие с колясками и на инвалидных креслах могут гораздо проще добраться к водоемам. Также помимо привычных временных туалетов, на пляже озера Харку установлен специальный туалет для людей с особыми потребностями. В ближайшее время на озере Харку будет завершено строительство бассейна под открытым небом.
По словам заместителя старейшины Хааберсти Олега Сильянова, подготовка в пляжному сезоны на пляжах Хааберсти в большей степени завершена. «Песок почищен и выровнен, на игровые площадки и площадки для игр с мячом добавлен песок, пляжный инвентарь приведен в порядок, установлены временные туалеты и мусорные урны», - сказал Сильянов.
«Одним из новшеством в этом году стали дощатые дорожки. На пляже Какумяэ установлены две и на пляже Харку одна дощатая дорожка, чтобы к водоёмам было удобно добраться и отдыхающим с детской коляской и на инвалидном кресле. Практически закончена постройка бассейна под открытым небом на пляже Харку», - рассказал Сильянов и выразил надежду, что строительство бассейна будет завершено к началу следующей неделе.
«С 1 июня на пляжах Хааберсти приступила к работе береговая охрана G4S, чтобы обеспечить отдыхающим безопасность как на воде, так и на суше. Взяты первые пробы воды, которые показали что все показатели в норме», - сказал заместитель старейшины.
«К сожалению дождливая погода помешала планам просеять песок на пляже Какумяэ, но благоприятный прогноз погоды на ближайшие дни позволит провести и эту работу», - пообещал заместитель старейшины.
«Главное – чтобы посетители пляжей не оставляли самых младших членов семьи у водоема без присмотра», – подчеркнул глава береговой охраны G4S Eesti Хенри Сеэмель. Прошлым летом благодаря быстрому и своевременному вмешательству сотрудников G4S удалось спасти нескольких маленьких детей, за которыми не следили родители и которые едва не утонули. «Маленькие дети весьма любопытны, но опасность они чувствуют еще не очень хорошо, поэтому присутствие родителей играет очень важную роль в предотвращении несчастных случаев», – добавил он.
На общественных пляжах предназначенная для купания зона обозначена буйками. Плавать в этом месте безопаснее: глубина не слишком большая и пловец, как правило, находится в поле зрения спасателей на воде. Также буйки обозначают территорию, отведенную только для купающихся, а не для водного транспорта или серферов.
Пляжи и водоемы в Эстонии очень не похожи друг на друга. «Прежде чем идти купаться, честно признайтесь себе, насколько хорошо вы на самом деле плаваете. Также следует прислушиваться к своему здоровью: каждое лето кому-то из немолодых пловцов становится плохо в воде, из-за чего человек может утонуть», – предупредил Сеэмель.
Сотрудники береговой охраны напоминают, что правила благоустройства, установленные местными самоуправлениями, не позволяют приходить на пляж с домашними животными, и спасатели на воде следят за соблюдением этого правила. «К счастью, много хороших мест для купания четвероногих друзей есть и за пределами официального пляжа», – сказал глава береговой охраны.
Помимо питомцев, дома следует оставить алкоголь и стеклянную тару. «Вместо этого в солнечный день возьмите с собой солнцезащитный крем, питьевую воду и хорошее настроение», – посоветовал Сеэмель.
С 1 июня работает сайт www.g4s.ee/rannad, на котором приведена информация о температуры воздуха и воды и числе посетителей на пляжах. Эти же данные публикуют ilmajaam.postimees.ee и ilm.ee.
Время работы береговой охраны G4S