В сфере обороны сократят 270 человек

Министр обороны Калле Лаанет (Партия реформ) сказал во вторник журналистам, что, исходя из государственного плана сокращения расходов, число находящихся в сфере управления Министерства обороны людей снизится почти на 270 человек. Министр отметил, сокращая расходы, Министерство обороны исходило из необходимости продолжать основную деятельность, хотя значительная часть экономии приходится на персонал.

Канцлер Министерства обороны Кусти Салм уточнил, что сокращение коснется до 270 человек, из которых 200 уволят Силы обороны и еще сорок — Кайтселийт. Министерство обороны сократить десять человек, Государственный центр инвестиций в оборону — четырех. Кроме того, должностей атташе по обороне лишатся два человека, в Тбилиси и в Варшаве.