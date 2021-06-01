В сфере обороны сократят 270 человек, "Отечество" хочет выразить недоверие Лаанету

В сфере обороны сократят 270 человек, "Отечество" хочет выразить недоверие ЛаанетуДополнено в 20.31
В сфере управления Министерства обороны сократят 270 человек, из них почти 200 — представители Сил обороны.
В сфере управления Министерства обороны сократят 270 человек, из них почти 200 — представители Сил обороны.
Министр обороны Калле Лаанет (Партия реформ) сказал во вторник журналистам, что, исходя из государственного плана сокращения расходов, число находящихся в сфере управления Министерства обороны людей снизится почти на 270 человек. Министр отметил, сокращая расходы, Министерство обороны исходило из необходимости продолжать основную деятельность, хотя значительная часть экономии приходится на персонал.
Канцлер Министерства обороны Кусти Салм уточнил, что сокращение коснется до 270 человек, из которых 200 уволят Силы обороны и еще сорок — Кайтселийт. Министерство обороны сократить десять человек, Государственный центр инвестиций в оборону — четырех. Кроме того, должностей атташе по обороне лишатся два человека, в Тбилиси и в Варшаве.
Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем заявил, что в Силах обороны сокращения затронут действующих военнослужащих, госслужащих и чиновников.
Салм уточнил, что, помимо сокращения штата, Министерство обороны уменьшит накладные расходы.
Как сообщает Rus.ERR, правление партии "Отечество" (Isamaa) во вторник вечером отметило, что заявление о сокращении 270 человек в сфере обороны является очевидным поводом выразить недоверие министру обороны Калле Лаанету.
"Перед тем, как представить стратегию государственного бюджета, министр обороны заявил, что расходы на оборону сокращаться не будут. Сегодня мы знаем, что по сравнению с предыдущими стратегиями расходы на оборону будут сокращены на десятки миллионов евро. Затем министр обороны заявил, что сокращение не будет происходить за счет обороноспособности Эстонии. Теперь командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем заявил, что сокращение численности в Силах обороны также затрагивает активных членов Сил обороны и Кайтселийт", - сказал председатель "Отечества" Хелир-Валдор Сеэдер.