В сфере обороны сократят 270 человек, "Отечество" хочет выразить недоверие Лаанету

Министр обороны Калле Лаанет (Партия реформ) сказал во вторник журналистам, что, исходя из государственного плана сокращения расходов, число находящихся в сфере управления Министерства обороны людей снизится почти на 270 человек. Министр отметил, сокращая расходы, Министерство обороны исходило из необходимости продолжать основную деятельность, хотя значительная часть экономии приходится на персонал.

Канцлер Министерства обороны Кусти Салм уточнил, что сокращение коснется до 270 человек, из которых 200 уволят Силы обороны и еще сорок — Кайтселийт. Министерство обороны сократить десять человек, Государственный центр инвестиций в оборону — четырех. Кроме того, должностей атташе по обороне лишатся два человека, в Тбилиси и в Варшаве.

Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем заявил, что в Силах обороны сокращения затронут действующих военнослужащих, госслужащих и чиновников.

Салм уточнил, что, помимо сокращения штата, Министерство обороны уменьшит накладные расходы.

Как сообщает Rus.ERR, правление партии "Отечество" (Isamaa) во вторник вечером отметило, что заявление о сокращении 270 человек в сфере обороны является очевидным поводом выразить недоверие министру обороны Калле Лаанету.