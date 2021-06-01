Hesburger инвестирует в Эстонию миллион евро

Первая дигитальная касса в странах Балтии уже установлена - ее открыли сегодня в ресторане Niidu в Пярну, сообщил Hesburger.

По словам директора по развитию компании Иевы Сальмела, установка касс самообслуживания началась в прошлом году в Финляндии, где они уже успешно работают более чем в сотне ресторанов.

По словам Сальмелы, финский опыт показывает, что дигитальные кассы были очень хорошо приняты клиентами, и все больше и больше людей делают заказы через них.