Hesburger инвестирует в Эстонию миллион евро
Сеть ресторанов быстрого питания Hesburger установит кассы самообслуживания во всех своих эстонских ресторанах. По данным компании, стоимость инвестиций составит миллион евро.
Сеть ресторанов быстрого питания Hesburger установит кассы самообслуживания во всех своих эстонских ресторанах. По данным компании, стоимость инвестиций составит миллион евро.
Первая дигитальная касса в странах Балтии уже установлена - ее открыли сегодня в ресторане Niidu в Пярну, сообщил Hesburger.
По словам директора по развитию компании Иевы Сальмела, установка касс самообслуживания началась в прошлом году в Финляндии, где они уже успешно работают более чем в сотне ресторанов.
По словам Сальмелы, финский опыт показывает, что дигитальные кассы были очень хорошо приняты клиентами, и все больше и больше людей делают заказы через них.
У Hesburger 49 ресторанов в Эстонии, а их доход от продаж в прошлом году достиг 27 миллионов евро.