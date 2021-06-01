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Hesburger инвестирует в Эстонию миллион евро

Дигитальные кассы Hesburger. ФОТО: Hesburger

Сеть ресторанов быстрого питания Hesburger установит кассы самообслуживания во всех своих эстонских ресторанах. По данным компании, стоимость инвестиций составит миллион евро.

Первая дигитальная касса в странах Балтии уже установлена - ее открыли сегодня в ресторане Niidu в Пярну, сообщил Hesburger.

По словам директора по развитию компании Иевы Сальмела, установка касс самообслуживания началась в прошлом году в Финляндии, где они уже успешно работают более чем в сотне ресторанов.

По словам Сальмелы, финский опыт показывает, что дигитальные кассы были очень хорошо приняты клиентами, и все больше и больше людей делают заказы через них.

У Hesburger 49 ресторанов в Эстонии, а их доход от продаж в прошлом году достиг 27 миллионов евро.

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