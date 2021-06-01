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Эксперимент в Бразилии показал, что пандемию можно взять под контроль, если вакцинировать 75% населения.

В бразильском городе Серрана с населением 45 тысяч человек смертность от коронавируса снизилась на 95% после того, как в рамках эксперимента были вакцинированы почти все взрослые.

Люди получили китайскую вакцину CoronaVac (Sinovac). А те, кто отказался вакцинироваться, также стали меньше заболевать и умирать, выяснили исследователи. По их данным, пандемию можно контролировать, если как минимум 75% населения получат полную дозу вакцины.

Эксперимент в Серране на юго-востоке штата Сан-Паулу проводился в период с февраля по апрель Институтом Бутантан.

Город был разделен на четыре части, чтобы определить порог сдерживания вируса. Ученые выяснили, что после того, как в трех из четырех частей города были полностью вакцинированы все люди старше 18 лет, смертность снизилась на 95%, количество госпитализаций на 86%, а случаи возникновения симптомов - на 80%.

"Самый важный вывод - это то, что мы можем контролировать пандемию, не вакцинируя все население", - сказал глава группы исследователей Рикардо Паласиос.

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Ученые также заметили, что снизилось количество случаев заболевания среди детей и подростков, которые не были вакцинированы. Это может указывать на то, что нет необходимости проводить вакцинацию детей для открытия школ.

По словам Рикардо Паласиоса, вакцина также была эффективна против более заразного варианта, первоначально известного как P.1, который впервые был обнаружен в северном городе Манаус и стал причиной резкого скачка заражений по всей стране.

Результаты эксперимента могут привести к более массовому производству вакцины CoronaVac, которой пользуются десятки развивающихся стран. До сих пор по поводу этой вакцины были разногласия, после того как клинические испытания в Бразилии, Индонезии и Турции показали, что ее эффективность находится в диапазоне от 50% до 90%.

По словам авторов исследования, эксперимент в Серране был первым в мире в своем роде. Аналогичное исследование проводится в другом бразильском городе Ботукату с населением 148 тысяч человек. Исследователи используют вакцину AstraZeneca, производимую в Бразилии институтом Fiocruz.