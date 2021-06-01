За пять месяцев в ДТП погибли 16 человек

Если в январе прошлого года зафиксировали целых девять смертей в ДТП, то в январе этого года смертей было четыре. В феврале прошлого года в ДТП погибли четыре человека, а в феврале этого два.

Трагическим стал март этого года, когда в ДТП погибли пять человек, тогда как за март прошлого года погибли два. В апреле этого и прошлого года в ДТП погибло по три человека. В мае этого года в ДТП погибли два человека, а в мае прошлого года четыре, сообщается в предварительной статистике полиции.

Всего за пять месяцев этого года зафиксировали 449 тяжелых ДТП, в которых пострадали 523 человека. За пять месяцев прошлого года было 485 тяжелых ДТП, в которых пострадали 544 человека.