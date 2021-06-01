Правительство одобрило использование COVID-сертификата внутри страны

Использование цифрового сертификата должно предоставить предпринимателям больше свободы в предложении своих услуг более широкому кругу лиц и гарантировать, что смягчение ограничение не приведет к новой волне заболеваемости, сообщило Министерство экономики и коммуникаций (MKM).

«Число вакцинированных и переболевших уверенно растет, а заболеваемость снижается. Справка о COVID позволяет человеку продемонстрировать, что он здоров и не представляет опасности ни для кого из окружающих благодаря перенесенной ранее болезни, отрицательному результату теста или вакцинированности», - пояснил Сутть в пресс-релизе.

Он добавил, что сертификат позволит увеличить максимальное количество участников мероприятий и публичных собраний, поскольку чем больше будет обладателей э-сертификатов, тем больше остальных людей также сможет безопасно участвовать в мероприятиях. Он отметил, что наряду с э-сертификатом на каждое мероприятие можно будет проходить при отрицательном результате сделанного на месте экспресс-теста.

Во вторник правительство одобрило распоряжение, согласно которому с 14 июня можно проводить мероприятия с большим, чем предполагают общие требования, числом участников, если в них участвуют только люди, получившие отрицательный результат теста на коронавирус, переболевшие COVID-19 или прошедшие курс вакцинации.

Если в соответствии с действующими ограничениями в помещениях разрешено проводить мероприятия максимум для 600, а вне помещений – максимум для 1000 человек, то, если гарантировать эпидемиологическую безопасность всех участников, с 14 июня можно будет проводить в помещениях мероприятия для 3000, а вне помещений – для 9000 человек.

Не раньше, чем за 24 часа до мероприятия участники должны будут сделать экспресс-тест на наличие антител или не раньше, чем за 72 часа – тест ПЦР. Организатор обязан обеспечить возможность сделать экспресс-тест на антитела также непосредственно перед началом мероприятия. Тестирование производит лицо, оказывающее медицинские услуги. Для того, чтобы человек мог попасть на мероприятие, результат его теста должен быть отрицательным. От тестирования освобождены дети моложе 12 лет и люди с особыми потребностями, если их тестирование не является разумным.

По-прежнему нужно будет соблюдать рекомендованные правительством и департаментом здоровья дополнительные меры вроде дезинфекции рук и соблюдения дистанции, а также проверять действительность сертификата и удостоверение личности.

По словам Суття, многие другие страны также вводят в обращение сертификаты COVID, чтобы сделать путешествия безопаснее, а услуги — доступными для большего круга лиц. По его словам, э-сертификат вводят не для того, чтобы кого-то дискриминировать, а для того, чтобы предоставить людям больше свобод, одновременно защищая их здоровье.

Он подчеркнул, что повышение числа участников при помощи добровольно предъявленного сертификата является для любых организаций и участников возможностью, а не обязанностью.

Электронный сертификат COVID подтверждает, что человек переболел COVID-19, у него действующий отрицательный результат теста или он частично или полностью вакцинирован. Сертификат можно предъявлять в смартфоне или распечатанным на бумаге, его проверяют, считывая QR-код.

Со следующей недели сертификаты можно будет создавать, просматривать, скачивать и при желании печатать на портале digilugu.ee. К сертификату приравнены распечатанная версия, сделанный на месте экспресс-тест с отрицательным результатом и выданная за границей справка.