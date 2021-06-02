Фото ⟩ Вы даже представить не можете, сколько стоит эта недвижимость в Виймси

На участке расположен пятикомнатный дом с геотермальным отоплением. Рядом два застроенных участка, территория продающегося дома окружена забором. Дом площадью 227,5 м2 вместе с земельным участком площадью 6069 м2 продается за 3,16 миллиона евро.

Дом на полуострове Виймси. ФОТО: City24

Удачно расположенный участок примыкает к морю как с востока, так и с запада. На оконечности полуострова находится ландшафтный заповедник и охраняемая территория для птиц.

Дом на полуострове Виймси. ФОТО: City24

Из окон дома, построенного в 2003 году, открывается прекрасный вид на Таллиннский залив, острова Крясули и Аэгна, а также на прекрасные восходы и закаты.

Дом на полуострове Виймси. ФОТО: City24