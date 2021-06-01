Силы обороны Эстонии планируют довести численность призывников до 4000 человек

Об этом BNS сообщила во вторник пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на министра Калле Лаанета, по словам которого Силы обороны поставили своей целью в ближайшее время довести численность срочнослужащих с 3500 до 4000 человек.

Командующий Силами обороны, генерал-лейтенант Мартин Херем сказал, что в 2023 году планируется призвать на срочную службу 3800 молодых людей, а в 2025 году увеличить число призывников до 4000.