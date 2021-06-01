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Силы обороны Эстонии планируют довести численность призывников до 4000 человек

Призывники. Иллюстративное фото. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Силы обороны Эстонии планируют в ближайшие годы увеличить численность личного состава срочнослужащих, доведя ее до 4000 человек.

Об этом BNS сообщила во вторник пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на министра Калле Лаанета, по словам которого Силы обороны поставили своей целью в ближайшее время довести численность срочнослужащих с 3500 до 4000 человек.

Командующий Силами обороны, генерал-лейтенант Мартин Херем сказал, что в 2023 году планируется призвать на срочную службу 3800 молодых людей, а в 2025 году увеличить число призывников до 4000.

Та же цель записана и в программе развития государственной обороны Эстонии на период до 2026 года. В то же время, в 2019 году командующий Силами обороны заявил, что довести до 4000 число призывников планируется уже к 2022 году.

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