Галерея ⟩ В Кадриорге прошло «Утиное ралли»

BNS напоминает, то «Утиное ралли» — благотворительное мероприятие, которое впервые было проведено в 2014 году, его инициатором является Эстонский союз родителей больных раком детей (EVLVL).

В этом году в ралли будут участвовать 15 247 резиновых утят.

Игра «Утиное ралли» проводится, чтобы повысить осведомленность общества о ситуации страдающих онкологическими заболеваниями детей и их родителей и пригласить предприятия и всех людей поддержать их. Цель «Утиного ралли» - обеспечение необходимого лечения всем детям, борющимся с тяжелой болезнью, а также услуг поддержки, которые требуются их семьям: психологическая поддержка, специальная педагогика, физиотерапия и так далее.

С минувшей пятницы на сайте www.pardiralli.ee можно приобрести для себя, своей семьи и работников своей фирмы номера участвующих в «ралли» игрушечных резиновых утят или сделать пожертвование в пользу маленьких пациентов. Пожертвования можно будет сделать и через ETV во время прямой трансляции, которая состоится из Кадриорга вечером Дня защиты детей.

Как сказала возглавляющая Эстонскую ассоциацию родителей детей с онкологическими заболеваниями Кайли Семм, прошлым летом впервые был введен формат телетрансляции вместо традиционного семейного праздника.