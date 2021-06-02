Таллинн не согласен с пристройкой к театру «Эстония», которая затронет парк Таммсааре

«Внедрение желаемого решения будет иметь множество серьезных негативных последствий для существующих экологических, культурных и городских пространственных ценностей, и в то же время невозможно достичь наилучшего решения по расширению театра, которое обогатило бы городское пространство как единое целое», - пояснил руководитель Департамента городского планирования Ивари Раннама в письме, направленном в театр «Эстония».