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Таллинн не согласен с пристройкой к театру «Эстония», которая затронет парк Таммсааре

Таллинн не согласен с пристройкой к театру «Эстония», потому что, помимо прочего, это разрушит большую часть недавно реконструированного охраняемого парка Таммсааре. ФОТО: Eero Vabamägi

Таллиннский департамент городского планирования вчера решил, что о планируемой пристройке к театру «Эстония» не может быть и речи, пишет Postimees.

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«Внедрение желаемого решения будет иметь множество серьезных негативных последствий для существующих экологических, культурных и городских пространственных ценностей, и в то же время невозможно достичь наилучшего решения по расширению театра, которое обогатило бы городское пространство как единое целое», - пояснил руководитель Департамента городского планирования Ивари Раннама в письме, направленном в театр «Эстония».

Контраргументы против расширения оперного театра разделены на четыре группы. Во-первых, решение не соответствует принципам устойчивого развития, так как расширение намечают на территории недавно реконструированного парка Таммсааре, что приведет к ликвидации одной части парка, включая ландшафтный дизайн.

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