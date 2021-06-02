В ДТП в Ласнамяэ пострадала пассажирка автобуса: полиция ищет свидетелей
Во вторник вечером в результате падения в автобусе пострадала 56-летняя женщина, пишет Rus.ERR.
Во вторник вечером в результате падения в автобусе пострадала 56-летняя женщина, пишет Rus.ERR.
По данным полиции, инцидент произошел в 18.47 на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Турба в столичном районе Ласнамяэ, где в городском автобусе упала и получила травмы 56-летняя женщина.
Вероятной причиной падения стало резкое торможение автобуса. По первоначальной информации, резко затормозить водителю автобуса пришлось, чтобы избежать столкновения с легковой машиной.
Очевидцев инцидента полиция просит позвонить по номеру 612 3000.