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  • В ДТП в Ласнамяэ пострадала пассажирка автобуса: полиция ищет свидетелей

В ДТП в Ласнамяэ пострадала пассажирка автобуса: полиция ищет свидетелей

Полицейская машина. ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Во вторник вечером в результате падения в автобусе пострадала 56-летняя женщина, пишет Rus.ERR.

По данным полиции, инцидент произошел в 18.47 на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Турба в столичном районе Ласнамяэ, где в городском автобусе упала и получила травмы 56-летняя женщина.

Вероятной причиной падения стало резкое торможение автобуса. По первоначальной информации, резко затормозить водителю автобуса пришлось, чтобы избежать столкновения с легковой машиной.

Очевидцев инцидента полиция просит позвонить по номеру 612 3000.

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