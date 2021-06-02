Обзор: количество проданных квартир уменьшается второй месяц подряд

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, уменьшение числа сделок является признаком того, что рынок успокаивается. «Теперь можно чуть больше перемещаться и заниматься другими делами, поэтому поиск нового жилья больше не является такой важной задачей. Летом в любом случае обычно совершается меньше сделок, поэтому в ближайшие месяцы ожидается, что перегревшийся рынок недвижимости слегка остынет», — сказал Вахтер.

«В то же время цены по-прежнему высоки, и в мае был установлен новый ценовой рекорд: средняя цена квадратного метра таллиннской квартиры составила 2 271 евро», — добавил Вахтер.

«Будет ли осенью рынок активен так же, как и весной, зависит от нескольких факторов - с одной стороны, многие к лету вакцинируются, и страна, вероятно, больше не будет такой закрытой, а это снизит давление на рынок недвижимости. С другой стороны, проблема дефицита новых квартир к тому времени вряд ли будет решена, а ожидание инфляции усугубится, вынуждая потребителей искать, куда вложить свободные деньги. Я рекомендую сохранять ясную голову, тщательно продумывать все сделки с недвижимостью, и не принимать долгосрочные решения, основываясь только на эмоциях», — сказал Вахтер.

В мае в Таллинне было совершено 1194 сделки купли-продажи недвижимости, что на 20 процентов меньше, чем в апреле. Квартир в мае было продано 886, что на 13% меньше, чем в апреле.

Цена квадратного метра квартиры в Таллинне за месяц выросла на 2,9% и достигла 2 271 евро, что на 6,6% больше, чем в мае прошлого года. Самая дорогая квартира была продана за 633 000 евро.

В мае в Таллинне было продано 26 частных домов, что на 15%, чем в предыдущем месяце. Самый дорогой частный дом был продан за 575 000 евро.