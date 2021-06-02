ДТП с четырьмя автомобилями перекрыло движение на Виа Балтика
Сегодня утром в 7.47 в Центр тревоги пришло сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 116-м километре дороги Таллинн-Пярну-Икла в селе Курена, пишет Postimees.
Сегодня утром в 7.47 в Центр тревоги пришло сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 116-м километре дороги Таллинн-Пярну-Икла в селе Курена, пишет Postimees.
По предварительным данным, на прямом отрезке дороги между Арэ и Нурме столкнулись четыре машины, одна из них - грузовой автомобиль Man с прицепом, остальные - легковые автомобили. Насколько известно полиции, два человека пострадали и доставлены в больницу.
На месте происшествия находится несколько машин «скорой помощи».
Представитель Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла заявила, что движение на месте происшествия было полностью закрыто и перенаправлено.
Подробности случившегося уточняются.