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ДТП с четырьмя автомобилями перекрыло движение на Виа Балтика

Üks õnnetuses osalenud sõidukitest oli treileriga raskeveok. ФОТО: Meelis Kalme

Сегодня утром в 7.47 в Центр тревоги пришло сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 116-м километре дороги Таллинн-Пярну-Икла в селе Курена, пишет Postimees.

По предварительным данным, на прямом отрезке дороги между Арэ и Нурме столкнулись четыре машины, одна из них - грузовой автомобиль Man с прицепом, остальные - легковые автомобили. Насколько известно полиции, два человека пострадали и доставлены в больницу.

Причина аварии пока неизвестна. ФОТО: Meelis Kalme

На месте происшествия находится несколько машин «скорой помощи».

Представитель Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла заявила, что движение на месте происшествия было полностью закрыто и перенаправлено.

Столкнулись четыре машины ФОТО: Meelis Kalme

Подробности случившегося уточняются.

ДТП с четырьмя автомобилями перекрыло движение на Виа Балтика ФОТО: Meelis Kalme

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