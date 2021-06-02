ДТП с четырьмя автомобилями перекрыло движение на Виа Балтика

По предварительным данным, на прямом отрезке дороги между Арэ и Нурме столкнулись четыре машины, одна из них - грузовой автомобиль Man с прицепом, остальные - легковые автомобили. Насколько известно полиции, два человека пострадали и доставлены в больницу.