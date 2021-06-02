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AirBaltic со среды открывает авиасообщение между Таллинном и Ниццей

Ницца. ФОТО: Shutterstock

Латвийская государственная авиакомпания airBaltic со среды открывает авиасообщение между Таллинном и Ниццей.

Прямые рейсы между двумя городами будут осуществляться дважды в неделю, сообщила авиакомпания.

«Мы видим, что рынок восстанавливается с ростом объемов вакцинации в Европе, поэтому добавляем в расписание полетов прямой рейс между Таллинном и Ниццей, поскольку это одно из любимых летних направлений для многих. Этим летом мы планируют предложить 13 прямых рейсов из Таллинна», - сказал председатель правления предприятия airBaltic Мартин Гаусс.

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