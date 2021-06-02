AirBaltic со среды открывает авиасообщение между Таллинном и Ниццей
Латвийская государственная авиакомпания airBaltic со среды открывает авиасообщение между Таллинном и Ниццей.
Латвийская государственная авиакомпания airBaltic со среды открывает авиасообщение между Таллинном и Ниццей.
Прямые рейсы между двумя городами будут осуществляться дважды в неделю, сообщила авиакомпания.
«Мы видим, что рынок восстанавливается с ростом объемов вакцинации в Европе, поэтому добавляем в расписание полетов прямой рейс между Таллинном и Ниццей, поскольку это одно из любимых летних направлений для многих. Этим летом мы планируют предложить 13 прямых рейсов из Таллинна», - сказал председатель правления предприятия airBaltic Мартин Гаусс.