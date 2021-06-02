Суд признал Урмаса Арумяэ виновным

Суд рассматривал дело в упрощенном порядке, общая сумма денежного штрафа составляет 8688 евро.

Прокурор по особым делам Пхьяской окружной прокуратуры Леэлет Кивиоя ходатайствует о вынесении подсудимому наказания в виде денежного штрафа в размере 300 суточных ставок по 54 евро за единицу ставки, но считает, что в связи с рассмотрением дела в упрощенном порядке денежный штраф должен быть уменьшен на треть и составить 200 суточных ставок, то есть 10 800 евро. Леон Гликман, который защищает Арумяэ после смерти адвоката Ааду Луберга, счел обвинение необоснованным и настаивал на оправдании Арумяэ.

Харьюский уездный начал рассматривать дело 2 февраля. Согласно обвинению, Урмас Арумяэ в качестве должностного лица консультировал министра сельской жизни по правовым вопросам, одновременно являясь адвокатом подозреваемых по уголовному делу, в котором потерпевшим проходил подведомственный министерству департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA).

В ноябре 2019 года Пыхьяская окружная прокуратура возбудила уголовное дело с целью выяснить, может ли советник министра участвовать в принятии решений в качестве должностного лица и направлять решения лицам, связанным с ним, предоставляя юридические консультаций министру: Арумяэ консультировал министра по вопросу предоставления разрешения PRIA в уголовном процессе, будучи адвокатом подозреваемых по тому же уголовному делу. PRIA запросил у Министерства сельской жизни полномочия на возвращение от клиентов Урмаса Арумяэ 1,1 млн евро в качестве пособий, выплаченных как инвестиции.

Став советником, Урмас Арумяэ отказался от представления юридических, но не физических лиц в упомянутом уголовном процессе. «Прокуратура считает, что уход Урмаса Арумяэ с должности адвоката был показным, поскольку он отказался от представления юридических лиц, но продолжал защищать физических лиц в советах директоров тех же компаний. В то же время юридические лица были представлены другим адвокатом, работающим в том же офисе. В результате юридические лица все-таки еще были связаны с Урмасом Арумяэ», - сказала тогда BNS прокурор по особым делам Леэлет Кивиоя.

Прокуратура считает, что Урмас Арумяэ должен был быть в курсе экономических интересов своих клиентов и желании его ответчиков не возвращать пособия, что могло повлиять на его решения как советника министра сельской жизни. Таким образом, согласно Закону о борьбе с коррупцией, Урмас Арумяэ знал об угрозе коррупции. «Чиновник также должен немедленно сообщить непосредственному руководителю об ограничении действия, которое не было произведено обвиняемым в этом случае», - добавила Кивиоя.

По словам главы бюро Центральной уголовной полиции по борьбе с коррупцией Мати Омблера, важно повышать уровень осведомленности о коррупции среди советников министерств, чтобы снизить потенциальные риски.

Прокуратура представила обвинение в отношении Арумяэ по статье Закона о борьбе с коррупцией, касающейся осознанных особенно крупных нарушений ограничения на действия, то есть на сумму более 400 000 евро.