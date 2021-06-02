Кийк: летом ограничения на время работы баров и ресторанов не оправданны

В интервью ERR министр здоровья и труда Танель Кийк отметил, что заболеваемость COVID-19 в Эстонии снижается десять недель подряд - на предыдущей неделе число инфицированных уменьшилось на 40%.

"При продолжении этой тенденции и с учетом увеличения числа вакцинированных действительно можно пересмотреть число участников публичных мероприятий в помещениях и на свежем воздухе, а также ограничения на время работы заведений. Сейчас время закрытия - 22:00, ранее мы говорили о том, чтобы с 14 июня было ограничение до полуночи", - сказал Кийк.