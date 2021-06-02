Главные потери от войны выражены не в потраченных шекелях, а в недополученных, сходятся во мнении исследователи.

"Помимо прямых затрат на безопасность и поселения, существуют косвенные в виде упущенной выгоды - прежде всего потому, что Израиль считается страной нестабильной, что сдерживает инвестиции и экономическую активность", - пишут исследователи из американского центра RAND.

"Дополнительные затраты вытекают также из потерянных возможностей в торговле с палестинцами и арабским миром в целом, из сокращения турпотока и доступа к относительно дешевой палестинской рабочей силе", - добавляют они.

Достаточно вспомнить, как в 2000 году туристы, привлеченные в Святую землю редким юбилеем, потратили в Израиле 3,5 млрд долларов, а среди паломников оказался даже папа римский, редкий гость в Иерусалиме.

Но осенью началась вторая интифада, и на годы Израиль потерял привлекательность для туристов. Центральный банк оценивал потери от палестинского восстания почти в 4% ВВП в год. А за все четыре года и четыре месяца интифады израильская экономика создала национального богатства на 20 млрд долларов меньше, чем смогла бы произвести в мирное время.

"Обострения конфликта (например, интифады) лишают инвесторов оптимизма, подрывают туризм и сокращают потребление, поскольку под удар попадают густонаселенные районы. И это сокращает устойчивость экономики Израиля. Не случайно в 1950-1985 годах страна пережила лишь две рецессии, а с 1985 по 2014 - уже четыре", - отмечают исследователи The Aix Group.

Сейчас официальный военный бюджет - примерно 5% ВВП, но в течение года он традиционно раздувается еще более чем на 1% ВВП за счет дополнительных трат на спецслужбы, а в неспокойные годы - даже больше из-за непредвиденных затрат на военные операции. Вместе со скрытыми расходами на мобилизацию ресурсов - человеческих, земельных и т.д. - цифра раздувается до 13% ВВП.

Но даже если случится чудо и палестино-израильский конфликт будет урегулирован, Израиль еще долгое время будет тратить на оборону намного больше других стран.

"Однако расходы эти сократятся значительно. Возьмем в качестве примера мир с Египтом. В последующее десятилетие оборонный бюджет сократился вдвое с 20% до менее 10% ВВП. При аналогичном снижении в случае мира с палестинцами прямые и косвенные затраты Израиля на безопасность сократятся с 13% до менее чем 7% ВВП. Это существенное снижение", - пишут ученые.

Американская помощь

Затраты на поддержание статус-кво в палестино-израильском конфликте были бы серьезнее, если бы не помощь доноров. Главный помощник Израиля тут - США, которые дают денег большей частью на закупки американского же оружия.

В 2020 году Израиль потратил на оборону 16,6 млрд долларов, включая 3,3 млрд американской помощи.