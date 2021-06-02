Зум-бум в Эстонии: все больше мужчин обращаются к пластическим хирургам
В Эстонии с прошлой весны растет интерес мужчин к пластической хирургии, одна из причин этому – постоянные веб-собрания и желание избавиться от усталого вида, пишет ERR.
В Эстонии с прошлой весны растет интерес мужчин к пластической хирургии, одна из причин этому – постоянные веб-собрания и желание избавиться от усталого вида, пишет ERR.
"Как среди мужчин, так и женщин существенно вырос интерес к операциям на лице, во всем мире эту тенденцию называют зум-бумом (zoom-boom)", – сообщил пластический хирург Пеэп Преэ, пояснив, что на собраниях в Zoom и на других платформах людям часто приходилось показывать свое лицо через камеру, отсюда и желание подкорректировать внешность.
Интерес к услугам такого рода вырос во всех возрастных группах, а не только среди молодых людей, как можно было бы предположить.
Член правления Эстонского общества пластической и реконструктивной хирургии Пилле Кирьянен подтвердила, что пластическая хирургия привлекает мужчин все больше: раньше к пластическим хирургам в Эстонии обращались лишь женщины, но сейчас все поменялось.
"Раньше это было распространено в других странах, а теперь дошло до нас", – сказала Кирьянен.
Цены на популярные во время эпидемии коронавируса операции могут достигать в Эстонии 5000 евро.