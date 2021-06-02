Зум-бум в Эстонии: все больше мужчин обращаются к пластическим хирургам

"Как среди мужчин, так и женщин существенно вырос интерес к операциям на лице, во всем мире эту тенденцию называют зум-бумом (zoom-boom)", – сообщил пластический хирург Пеэп Преэ, пояснив, что на собраниях в Zoom и на других платформах людям часто приходилось показывать свое лицо через камеру, отсюда и желание подкорректировать внешность.

Интерес к услугам такого рода вырос во всех возрастных группах, а не только среди молодых людей, как можно было бы предположить.

Член правления Эстонского общества пластической и реконструктивной хирургии Пилле Кирьянен подтвердила, что пластическая хирургия привлекает мужчин все больше: раньше к пластическим хирургам в Эстонии обращались лишь женщины, но сейчас все поменялось.

"Раньше это было распространено в других странах, а теперь дошло до нас", – сказала Кирьянен.