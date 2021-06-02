Галерея ⟩ Центральная криминальная полиция проводит обыск в Таллиннском департаменте окружающей среды

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, Центральная криминальная полиция проводит обыск в помещениях Департамента окружающей среды и коммунальных услуг в связи с расследованием возможного нарушения закона о госпоставках.

«Насколько нам известно, один нынешний и один бывший сотрудник Департамента окружающей среды и коммунальных услуг подозреваются в нарушении закона о госзакупках в связи с одним из договоров от 2018 года», - сказал Кылварт.

Он подтвердил, что объем информации сейчас у городских властей очень ограничен. «Мы обязательно будем сотрудничать с полицией и надеемся вскоре прояснить ситуацию», - добавил Кылварт.

Сегодня, 2 июня, чиновники Центральной криминальной полиции проводят процессуальные действия в рамках расследования коррупционного преступления. Одного настоящего и одного бывшего сотрудника Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства подозревают в нарушении требований проведения конкурсов госпоставок. Подозрение касается одного тендера, проведенного в 2018 году, в результате которого был заключен договор на пять лет на проведение профилактического ремонта и уход за городскими дорогами Таллинна.

В течение дня проводятся обыски в разных местах, допрашиваются подозреваемые и несколько свидетелей. Делопроизводство сейчас ведется и на данный момент нельзя выдать больше информацию о ведении делопроизводства.