Крупнейшее летнее мероприятие Таллинна отменяется из-за коронавируса

Заместитель мэра Вадим Белобровцев уточнил, что Tall Ships Races не отменяется, а будет перенесена и модифицирована.

Крупнейшая в мире тренировочная регата The Tall Ships Races не состоится в этом году из-за ограничений COVID-19 и продолжающегося распространения пандемии, а флот Tall Ships Races вернется в Балтийское море только в 2024 году. Вместо этого в июле в пяти портах центра города пройдет морская вечеринка, - сообщила пресс-служба городской управы.

«Мы до последней минуты надеялись, что в этом году регата The Tall Ships Races по-прежнему пройдет в своем обычном и грандиозном стиле. Однако из-за ограничений и продолжающегося распространения вируса мы были вынуждены принять трудное решение вместе с другими портовыми городами, которые должны были принять участие в регате в этом году, о том, что учебная регата 2021 года будет перенесена на 2024 год», - сказал Белобровцев.

«Однако, чтобы подарить горожанам и гостям города положительные эмоции вместо пропущенной и ожидаемой учебной регаты, мы организуем морскую вечеринку в пяти портах города, где мы также приветствуем корабли, обычно участвовавшие в регате The Tall Ships Races, и возможно, мы добьемся успеха в трех городах - Таллинне, Клайпеде и Щецине, а также организуем небольшую регату в сотрудничестве. Это произойдет с 16-го по 18-е июля, в соответствии со всеми ограничениями и инструкциями Департамента здравоохранения, в круизном районе Старого порта, квартале Каларанна, морской крепости Патарей, Леннусадаме и портовом городе Ноблесснер. Артисты из Эстонии и других стран предложат развлечения на суше и на море. Будут открыты летние кафе, детские зоны, рыбный рынок и ремесленная ярмарка, а морское такси сможет доставить вас из порта в порт. По традиции, летняя вечеринка бесплатна для всех», - добавил Белобровцев.

Международная парусная регата The Tall Ships Races 2022 состоится в Северном море, а портами проведения регаты будут Эсбьерг, Харлинген, Антверпен и Ольборг. Учебная регата 2023 года также пройдет по плану. Большие парусники посетят порты Таллина вновь в 2024 году, когда парусная регата выйдет на Балтийское море.