Лавли Перлинг намерена баллотироваться в председатели «Отечества»
На пост председателя «Отечества» намерена баллотироваться возглавляющая правое крыло партии Лавли Перлинг.
На пост председателя «Отечества» намерена баллотироваться возглавляющая правое крыло партии Лавли Перлинг.
По словам Перлинг, 20 июня, когда «Отечество» изберет нового председателя, для партии наступит возможность стать масштабной партией, которая предлагает Эстонии путь развития и сотрудничает с лучшими эстонскими учеными, экспертами и экспертами в области каждое поле. «У нас есть люди, идеи и план для этого. Смена руководства "Отечества" - это просто переизбрание само по себе. Эстония нуждается в этом, и люди этого ждут от нас», - отметила Перлинг.
По ее мнению, для повышения уровня жизни каждого человека необходимо принимать сложные решения, основанные на интересах Эстонии, и если экономика будет в порядке, можно будет поднять уровень жизни каждого. «Сильная нация, сильная экономика и сильное государство вместе предлагают решения», - отметила Перлинг.
«С июня перед "Отечеством" могут быть поставлены три цели: стать ведущей оппозиционной силой, обеспечить присутствие партии по всей Эстонии и вывести ее в тройку крупнейших на парламентских выборах 2023 года», - отметила Перлинг.