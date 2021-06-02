Лавли Перлинг намерена баллотироваться в председатели «Отечества»

По словам Перлинг, 20 июня, когда «Отечество» изберет нового председателя, для партии наступит возможность стать масштабной партией, которая предлагает Эстонии путь развития и сотрудничает с лучшими эстонскими учеными, экспертами и экспертами в области каждое поле. «У нас есть люди, идеи и план для этого. Смена руководства "Отечества" - это просто переизбрание само по себе. Эстония нуждается в этом, и люди этого ждут от нас», - отметила Перлинг.