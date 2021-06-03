Бесконечные очереди в Ласнамяэ: остается только терпеть?

Житель Ласнамяэ Амир возмущен организацией почтовой сети в своем районе: зимой в связи с введенными Covid-ограничениями людям приходилось стоять в очереди даже на морозе. «По закону в Ласнамяэ должно быть пять почтовых отделений, по одному на десять тысяч человек. Сейчас у нас только два отделения», - жалуется Амир.