Чт, 3.06.2021
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Бесконечные очереди в Ласнамяэ: остается только терпеть?

Жители Ласнамяэ уже с прошлого года жалуются на очереди перед почтовыми отделениями. ФОТО: Личный архив читателя

Нынешнее количество почтовых отделений в Ласнамяэ не позволяет нормально воспользоваться почтовыми услугами и приводит к образованию длинных очередей.

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Житель Ласнамяэ Амир возмущен организацией почтовой сети в своем районе: зимой в связи с введенными Covid-ограничениями людям приходилось стоять в очереди даже на морозе. «По закону в Ласнамяэ должно быть пять почтовых отделений, по одному на десять тысяч человек. Сейчас у нас только два отделения», - жалуется Амир.

Закон соблюден

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