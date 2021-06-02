Картина дня: процесс по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ, обыск в департаменте и тяжелое ДТП
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 июня.
В среду, в 10.00, продолжился судебный процесс по делу об убийстве у ласнамяэского бара на Ляэнемере-теэ. Суд приступил к допросам. Читать далее...
Сегодня утром в 7.47 в Центр тревоги пришло сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 116-м километре дороги Таллинн-Пярну-Икла в селе Курена. Читать далее...
Центральная криминальная полиция в рамках уголовного дела проводит обыск в Таллиннском департаменте окружающей среды и коммунального хозяйства. Читать далее...
Таллиннский департамент городского планирования вчера решил, что о планируемой пристройке к театру «Эстония» не может быть и речи. Читать далее...
В понедельник в Британии впервые с начала пандемии не зарегистрировали ни одной смерти в результате заражения коронавирусом. Читать далее...
На сцене Vaba Lava состоялась премьера спектакля «Error 403» по пьесе художественного руководителя Белорусского свободного театра Николая Халезина. Читать далее...
Система родительской зарплаты не выполняет своей цели, несправедлива и нуждается в изменении, пишут в Postimees член Рийгикогу, мать двоих детей Мария Юферева-Скуратовски и председатель совета Фонда поддержки Таллиннской детской больницы, отец троих детей Янек Мягги (оба - Центристская партия). Читать далее...
Согласно статистике миграции за последние годы, больше людей приезжают жить в Эстонию, чем покидают страну, при этом особенно заметен интерес к жизни в Эстонии уроженцев Украины и Индии, отмечает Департамент статистики Эстонии. Читать далее...
Основатель портала Vabaks.ee Марко Вайк, который на прошлой неделе провел сутки в тюремной камере, не понимает, зачем Финансовой инспекции понадобилось применять силовые методы, когда было достаточно простого предписания. Читать далее...
Неожиданно мы столкнулись с огромной социальной проблемой: расточительностью в еде. Действительно, давайте вспомним цифры, которые преимущественно транслировались по каналам телерадиовещания. Выбрасывающиеся 84 000 тонн продуктов питания в год, общая стоимость которых — 164 миллиона евро! Звучит довольно ужасно, не так ли? Читать далее...
Во вторник в Европейском союзе заработала платформа дигитального паспорта вакцинации, и к ней уже подключились семь стран, но Эстония не в их числе, поскольку нужные системы еще не готовы. Читать далее...
Крупнейшая в мире парусная регата Tall Ships Races, которую планировал организовать Таллинн, отменяется, как и в прошлом году. Читать далее...
В течение сегодняшнего и завтрашнего дней в дигитальной регистратуре появятся 15 000 новых номерков на вакцинацию от Covid-19. Министерство социальных дел напоминает, что сейчас лучшее время для получения первой дозы вакцины, что поможет встретить осень полностью защищенным. Читать далее...
Полиция просит помощи у очевидцев аварии, произошедшей в таллиннском районе Ыйсмяэ, 14 мая, когда 13-летняя девочка была сбита автомобилем на нерегулируемом пешеходном переходе. Читать далее...