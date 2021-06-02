Картина дня: процесс по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ, обыск в департаменте и тяжелое ДТП

Отец убитого на Ляэнемере-теэ Никиты Виркунена отказался слушать извинения предполагаемого убийцы сына

В среду, в 10.00, продолжился судебный процесс по делу об убийстве у ласнамяэского бара на Ляэнемере-теэ. Суд приступил к допросам. Читать далее...

Вызволенный из груды железа трех столкнувшихся машин мужчина борется за жизнь в больнице

Сегодня утром в 7.47 в Центр тревоги пришло сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 116-м километре дороги Таллинн-Пярну-Икла в селе Курена. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Центральная криминальная полиция проводит обыск в Таллиннском департаменте окружающей среды

Центральная криминальная полиция в рамках уголовного дела проводит обыск в Таллиннском департаменте окружающей среды и коммунального хозяйства. Читать далее...

Таллинн не согласен с пристройкой к театру «Эстония», которая затронет парк Таммсааре

Таллиннский департамент городского планирования вчера решил, что о планируемой пристройке к театру «Эстония» не может быть и речи. Читать далее...

Коронавирус: в Британии впервые с начала пандемии ни одной смерти от Covid-19

В понедельник в Британии впервые с начала пандемии не зарегистрировали ни одной смерти в результате заражения коронавирусом. Читать далее...

Тот, кто стрелял, и его внутренний голос

На сцене Vaba Lava состоялась премьера спектакля «Error 403» по пьесе художественного руководителя Белорусского свободного театра Николая Халезина. Читать далее...

Мария Юферева-Скуратовски, Янек Мягги: сколько стоит мой ребенок?

Система родительской зарплаты не выполняет своей цели, несправедлива и нуждается в изменении, пишут в Postimees член Рийгикогу, мать двоих детей Мария Юферева-Скуратовски и председатель совета Фонда поддержки Таллиннской детской больницы, отец троих детей Янек Мягги (оба - Центристская партия). Читать далее...

В Эстонию перебирается все больше уроженцев Украины и Индии

Согласно статистике миграции за последние годы, больше людей приезжают жить в Эстонию, чем покидают страну, при этом особенно заметен интерес к жизни в Эстонии уроженцев Украины и Индии, отмечает Департамент статистики Эстонии. Читать далее...

Основатель Vabaks.ee: усилиями конкурентов на нашем пенсионном бизнесе поставлен крест

Основатель портала Vabaks.ee Марко Вайк, который на прошлой неделе провел сутки в тюремной камере, не понимает, зачем Финансовой инспекции понадобилось применять силовые методы, когда было достаточно простого предписания. Читать далее...

Марек Страндберг: стыдно, народ!

Неожиданно мы столкнулись с огромной социальной проблемой: расточительностью в еде. Действительно, давайте вспомним цифры, которые преимущественно транслировались по каналам телерадиовещания. Выбрасывающиеся 84 000 тонн продуктов питания в год, общая стоимость которых — 164 миллиона евро! Звучит довольно ужасно, не так ли? Читать далее...

Эстония не может подключиться к платформе паспорта вакцинации ЕС: системы не готовы

Во вторник в Европейском союзе заработала платформа дигитального паспорта вакцинации, и к ней уже подключились семь стран, но Эстония не в их числе, поскольку нужные системы еще не готовы. Читать далее...

Крупнейшее летнее мероприятие Таллинна отменяется из-за коронавируса

Крупнейшая в мире парусная регата Tall Ships Races, которую планировал организовать Таллинн, отменяется, как и в прошлом году. Читать далее...

В дигитальной регистратуре прибавится 15 000 номерков на вакцинацию

В течение сегодняшнего и завтрашнего дней в дигитальной регистратуре появятся 15 000 новых номерков на вакцинацию от Covid-19. Министерство социальных дел напоминает, что сейчас лучшее время для получения первой дозы вакцины, что поможет встретить осень полностью защищенным. Читать далее...

В Ыйсмяэ автомобиль сбил 13-летнюю девочку и скрылся: полиция просит помощи