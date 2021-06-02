Проектирование местных остановок Rail Baltica скоро начнется

​Одна из целей недавно объявленного тендера - найти генерального подрядчика, задача которого будет заключаться в разработке типа перехода между тремя различными модульными зданиями станции и платформами ожидания, которые также можно было бы использовать на других местных остановках Rail Baltica по всей Эстонии.

Второй задачей проектировщика будет составление подробных планов и полное проектирование остановок Rail Baltica в Кохила, Рапла и Ярваканди до подачи заявки на разрешение на строительство. В следующих закупках, касающихся местных остановок, планируется проделать ту же процедуру для остановок в Харьюмаа и Пярнумаа, но без полного проектирования здания.

С учетом разницы в населении и потенциального количества пассажиров реализованы три архитектурных решения инфраструктуры местной остановки Rail Baltica. Они различаются масштабом, характером и ценой. Стандартное решение включает площадку для ожидания с указателями, знаками и барьерами безопасности, подъездные пути и парковки. На остановке Рапла запланировано соорудить большое здание станции.

«Мы хотим начать строительство местных остановок Rail Baltica в Рапламаа в 2024 году, и эта закупка создает серьезные предпосылки для этого», - сказал председатель правления Rail Baltica Estonia Тыну Грюнберг.

По словам Грюнберга, завершение остановок целесообразно планировать непосредственно перед началом работы на железной дороге, чтобы остановки не оставались пустыми в течение длительного времени. «Мы проделали большую предварительную работу, чтобы продолжить проектирование и строительство местных остановок Rail Baltica. Со многими местными самоуправлениями заключены соглашения о сотрудничестве по строительству остановок, и мы надеемся, что одновременно с высокоскоростными международными маршрутами мы сможем открыть местное железнодорожное движение на Rail Baltica», - добавил Грюнберг.

Победитель конкурса, вероятно, будет объявлен в июле. К проектированию железнодорожных сооружений, зданий и переездов, не требующих детальной планировки, приступят сразу после заключения договора. Во всех остальных случаях проектирование может начаться после процедуры детального планирования, во время которой местные жители также должны будут высказывать свое мнение об остановках.

Rail Baltic Estonia näidis ФОТО: Rail Baltic Estonia

«В будущем Rail Baltica предоставит нам не только быстрое сообщение с Европой, но и возможность продвигать жизнь в сельской местности. С 12 местными остановками у нас будет новая высокоскоростная и зеленая железная дорога, которая доставит из Пярну, Таллинна и Рапла в соседние муниципалитеты за несколько десятков минут. Я надеюсь, что при планировании и проектировании остановок в Рапламаа мы найдем лучшие решения в сотрудничестве с местным населением, которые мы могли бы применить при проектировании других региональных остановок», - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Подробные планы местных остановок Rail Baltica и подготовка проектных решений будут финансироваться за счет средств Connecting Europe Facility (CEF) на основе соглашения о финансировании, заключенного в 2020 году. Согласно постановлению Кабинета Министров от 04.03.2021, строительство локальных остановок Rail Baltica планируется финансировать из Структурных фондов.