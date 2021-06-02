Фото ⟩ В Эстонии барсук в тяжелом состоянии пришел к людям за помощью

Лесные животные и птицы в плохом состояние, больные или раненые все чаще ищут помощи у людей. Так и произошло с героем сегодняшней истории — барсуком, который спрятался в сарае в Валгамаа, пишет Postimees.

К счастью, его сразу заметили утром и сообщили об этом в Loomapäästegrupp. Если сначала прибывшие на место спасатели животных создалось впечатление, что они уже опоздали, к счастью, это было не так. «Такого спокойного взрослого дикого животного я еще никогда не видела. Он не оказывал особого сопротивления, не пытался даже на нас напасть, что уже говорит о том, что ему было больно и очень плохо», - рассказала спасательница животных Ленель Лухтару.

ФОТО: Loomapäästegrupp MTÜ / Facebook

Больного барсука быстро поместили в клетку и отвезли в клинику, чтобы выяснить, что с ним. Выяснилось, что у барсука парша, паразиты, различные раны как на теле, так и на носу, сломана одна из лап, легкое недоедание и параметры печени завышены.

К счастью, все это излечимо, и у него появился новый шанс в жизни. Теперь ему нужно выздороветь, дождаться, пока заживут раны, и через некоторое время он вернется в свою привычную среду обитания.

Доставленный в ветклинику барсук. ФОТО: Loomapäästegrupp MTÜ / Facebook