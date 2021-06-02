Эстонские врачи получат руководство по реабилитации после Covid-19: последующее лечение может длиться более года
Составление руководства по реабилитации после Covid-19 было завершено и в настоящее время находится на согласовании в Департаменте здоровья, пишет Postimees. «Общее руководство было необходимо, чтобы коллеги могли обеспечить наилучшее лечение пациентов, перенесших Covid-19. Это лечение может длиться год, а возможно и дольше», - говорит руководитель клиники восстановительного лечения Ида-Таллиннской центральной больницы, заместитель медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Хейди Аласепп.