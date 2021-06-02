Эстонские врачи получат руководство по реабилитации после Covid-19: последующее лечение может длиться более года

За 15 месяцев пандемии в Эстонии было зарегистрировано более 15000 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, сказала Med24 Аласепп. «Течение Covid-19 было чрезвычайно различным у разных зараженных людей. Почти 8000 человек нуждались в стационарном лечении из-за очень тяжелого состояния. Однако из-за различных проблем многие пациенты находятся на амбулаторном лечении как в семейных центрах, так и в больницах, - говорит она. - Стационар нашей восстановительной клиники несколько месяцев был постковидным стационаром».

По словам Аласепп, в руководстве описывается как клиническое течение болезни, так и дисфункции, связанные с Covid-19. «Это мультисистемное заболевание», - говорит врач. В руководстве можно найти способы поддержать пациента в восстановительном лечении в острой фазе заболевания - она ​​начинается уже в отделении интенсивной терапии. «В общих чертах описаны мероприятия и цели реабилитационного лечения в постострой фазе, а также последующее направление как на амбулаторное, так и на стационарное реабилитационное лечение. Семейные врачи разработали «Руководство Covid-19 для первичного уровня», после чего мы дали семейным врачам рекомендации, с какими показаниями направлять пациента далее на физиотерапию», - говорит Аласепп.