Cуд объявил банкротом материнскую фирму торгового центра Т1

Pro Kapital ранее подсчитала, что банкротство обойдется им примерно в 27 миллионов евро. Убыток Tallinna Moekombinaat, которая владеет и управляет центром, образуется за счет выданного материнской компанией кредита (по состоянию на второй квартал прошлого года) в размере 22,2 миллиона евро, 2,6 миллиона евро процентов, 300 тысяч евро неоплаченных счетов, а также собственного капитала в 2,2 миллиона евро.