Cуд объявил банкротом материнскую фирму торгового центра Т1
Харьюский уездный суд объявил входящее в концерн Pro Kapital акционерное общество Tallinna Moekombinaat банкротом, сообщает BNS.
Харьюский уездный суд объявил входящее в концерн Pro Kapital акционерное общество Tallinna Moekombinaat банкротом, сообщает BNS.
Суд назначил Кристо Тедера и Индрека Лепсоо управляющими банкротством. Первое общее собрание кредиторов состоится 17 июня, сообщает AS Pro Kapital Grupp.
Tallinna Moekombinaat — материнская фирма торгового центра T1 Mall of Tallinn.
Концерн Pro Kapital Grupp ранее сообщал, что после объявления банкротства контроль над дочерней компанией будет утрачен, и концерн прекратит консолидацию финансовых показателей дочерней компании.
Pro Kapital ранее подсчитала, что банкротство обойдется им примерно в 27 миллионов евро. Убыток Tallinna Moekombinaat, которая владеет и управляет центром, образуется за счет выданного материнской компанией кредита (по состоянию на второй квартал прошлого года) в размере 22,2 миллиона евро, 2,6 миллиона евро процентов, 300 тысяч евро неоплаченных счетов, а также собственного капитала в 2,2 миллиона евро.