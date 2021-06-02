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  • Случаи в Финляндии: подросткам в алкоголь добавляли химикат, вызывающий агрессию

Случаи в Финляндии: подросткам в алкоголь добавляли химикат, вызывающий агрессию

ФОТО: Shutterstock

Полиция Финляндии расследует случаи, когда в незаконно приобретенные спиртные напитки было добавлено ранее неизвестное химическое вещество.

Финская полиция призывает родителей подростков, особенно тех, которые празднуют окончание школы, поговорить со своими детьми об опасностях употребления опьяняющих веществ, передает Yle.

По данным полиции, подростки нелегально приобретали алкогольные напитки, в которые было добавлено одурманивающее вещество. Согласно полиции, в сочетании со спиртным оно приводит к непредсказуемому и даже агрессивному поведению.

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