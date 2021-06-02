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В Белоруссии осуждены трое обвиняемых по «делу Тихановского»

Разгон акции протеста в Гродно, сентябрь 2020 ФОТО: BelaPAN/via REUTERS

В Белоруссии трое активистов, проходивших по так называемому "делу Тихановского", приговорены к лишению свободы на сроки от двух до четырех лет, передает DW.

Суд Октябрьского района Гродно в среду, 2 июня, приговорил координатора инициативной группы Светланы Тихановской Дмитрия Фурманова к 2 годам колонии, члена этой группы Евгения Розниченко - к 3,5 годам колонии и волонтера группы Владимира Книгу - к 4 годам колонии строгого режима, сообщили белорусские интернет-СМИ.

Фурманов, Книга и Розниченко признаны виновными в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок". Двое последних также признаны виновными в "насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел". Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Суд над активистами

Суд над тремя гродненцами, которые в конце мая 2020 года были задержаны вместе с блогером Сергеем Тихановским, начался 18 января. Потерпевшими были признаны двое гродненских участковых - Владимир Козловский и Александр Хваленя, а также командиры группы гродненского ОМОНа Виктор Будник и Дмитрий Рахунок.

Инцидент произошел 29 мая во время акции по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской, в которой участвовал и муж Тихановской Сергей. По версии обвинения, Розниченко схватил и удерживал участкового Козловского, который в результате стычки упал на тротуар. По словам потерпевшего, ему в тот вечер нанесли несколько ударов по разным частям тела до и после падения. Его напарник, участковый Хваленя, утверждал, что его хватали за форму, сорвали регистратор, разбили громкоговоритель и ударили по ноге и спине. Козловский заявлял в суде, что требует в качестве возмещения морального вреда 8 тысяч белорусских рублей.

У признанных потерпевшими сотрудников ОМОН Будника и Рахунка, с их слов, 29 мая произошла стычка с обвиняемым Книгой - последний якобы препятствовал задержанию, при этом он одного ударил по руке, а другого - по голове. Все трое осужденных активистов отказались признать себя виновными. Сергей Тихановский, задержанный омоновцами во время пикета 29 мая, до сих пор находится под стражей.

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