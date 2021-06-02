Экономист: если дорого, голосуйте ногами!

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире старший экономист Банка Эстонии Наталья Вийльманн.

Выдержки из беседы:

– Что происходит с ценами? Под давлением чего они растут?

– Выход из кризиса безусловно сопровождается изменениями в уровне цен. Во время кризиса мы наблюдали за снижением потребительских цен, в какой-то момент даже было так, что энергоносители на сырьевых рынках продавались по отрицательным ценам. Экономика столкнулась с серьезными потрясениями.

– И теперь в ожидании выхода из кризиса все накручивают цены?

– Тут сложно найти одного конкретного виновника, желающего нажиться на несчастных потребителях. Как известно, в период кризиса резко снижается спрос на товары и услуги; туристический сектор, ресторанный и гостиничный бизнес несут большие потери.

Теперь мы выходим из кризиса, и с этим нужно считаться. Как и с тем, что за минувшие полтора года ваше любимое кафе, возможно, уволило многих своих работников…

– А новых не найти? Работники переквалифицировались и ушли в другие сферы, возможно, безвозвратно?

– Возможно и такое. Эти трудности просто нужно пережить, выходя из кризиса.

– Вы предлагаете немного потерпеть?

– Нужно немножко потерпеть и сохранять спокойствие.

– А что именно нужно перетерпеть? Стоит ли рассчитывать на то, что после кризиса цены упадут?

– Упадут – это преувеличение.

Конечно, неправильно ждать снижения цен, но кризисные шрамы постепенно зарастут.

– Мы привыкнем к высоким ценам и дальнейшему росту?

– Возможно, мы должны будем смириться с более высоким уровнем цен, который является следствием восстановления экономики после кризиса. При этом статистика весьма обнадеживает:

Реальный рост экономики в I квартале 2021 года составил 5,4% по сравнению с прошлогодними показателями, только за один квартал экономика выросла на 4,8%. Вследствие этого мы ожидаем, что и рост зарплат увеличится до 4-5%.

– Экономика неожиданно выросла больше, чем ожидалось. Станет ли от этого легче населению?

– В этом году доходы бюджета, безусловно, увеличатся, что означает, что их можно будет перераспределить в пользу менее обеспеченных слоев населения.

– О каком перераспределении в пользу менее обеспеченных слоев мы говорим, если урезается финансирование детских кружков, а в бюджете следующего года заложено повышение акцизов? Акциз на дизельное топливо подорожает сразу на 33%, предприниматели и население вспомнят дорогу на заправки в Латвии…

– Данные шаги предусмотрены в бюджетной стратегии, которая является сигналом на ближайшие четыре года. Если экономика встанет на предкризисные рельсы, то возможно внесение корректив.

– Запланированное на следующий год повышение акциза на дизельное топливо на 33% – это рациональный подход?

– Это можно назвать как повышением, так и возвращением на прежний уровень. Повторю, что пока решение еще не принято, это всего лишь сигнал на будущее. В сентябре, к моменту принятия бюджета 2022 года, политики должны будут серьезно взвесить все за и против.

– Банк Эстонии может указывать правительству на риски роста цен и давать рекомендации?

– Главной целью политической деятельности банка Эстонии является удерживание роста цен в среднесрочной перспективе на уровне двух процентов. Сейчас мы еще не достигли этой планки.

– Но скоро догоним и перегоним? Во втором полугодии ожидается новый всплеск цен?

– Как подчеркнул президент Банка Эстонии, в этом году рост цен будет больше, чем обычно. Однако это будет кратковременным явлением, характерным для этого года.

– Но ведь и в следующем году цены не упадут?

– У потребителя всегда есть возможность проголосовать против роста цен ногами: не покупать дорогую продукцию.

– Продукты питания вы тоже предлагаете не покупать?

– Даже среди продуктов питания есть выбор между более дорогими и дешевыми.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: цены обезумели, есть ли предел? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / InWear ФОТО: Sander Ilvest

Что происходит с ценами? Под давлением чего они растут?

Можно и нужно ли их ограничивать политическими мерами?

Стоит ли рассчитывать на то, что по окончании кризиса цены упадут?

Почему во втором полугодии ожидается новый всплеск цен?

Как сильно это ударит по карману потребителей?