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  • Экономист: если дорого, голосуйте ногами!
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Экономист: если дорого, голосуйте ногами!

  • В этом году цены будут расти быстрее, чем обычно
  • Нужно просто пережить всплеск и сохранять спокойствие
  • Экономика Эстонии уверенно растет, вырастут и зарплаты
  • При повышении акцизов следует взвесить все за и против

Цены обезумели, есть ли предел? Стоимость продуктов питания, бензина, стройматериалов, недвижимости и услуг заметно возросла. Во втором полугодии ожидается новый всплеск цен. Что должно предпринимать государство, чтобы сдерживать эти процессы?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире старший экономист Банка Эстонии Наталья Вийльманн.

Выдержки из беседы:

– Что происходит с ценами? Под давлением чего они растут?

– Выход из кризиса безусловно сопровождается изменениями в уровне цен. Во время кризиса мы наблюдали за снижением потребительских цен, в какой-то момент даже было так, что энергоносители на сырьевых рынках продавались по отрицательным ценам. Экономика столкнулась с серьезными потрясениями.

– И теперь в ожидании выхода из кризиса все накручивают цены?

– Тут сложно найти одного конкретного виновника, желающего нажиться на несчастных потребителях. Как известно, в период кризиса резко снижается спрос на товары и услуги; туристический сектор, ресторанный и гостиничный бизнес несут большие потери.

Теперь мы выходим из кризиса, и с этим нужно считаться. Как и с тем, что за минувшие полтора года ваше любимое кафе, возможно, уволило многих своих работников…

– А новых не найти? Работники переквалифицировались и ушли в другие сферы, возможно, безвозвратно?

– Возможно и такое. Эти трудности просто нужно пережить, выходя из кризиса.

– Вы предлагаете немного потерпеть?

– Нужно немножко потерпеть и сохранять спокойствие.

– А что именно нужно перетерпеть? Стоит ли рассчитывать на то, что после кризиса цены упадут?

– Упадут – это преувеличение.

Конечно, неправильно ждать снижения цен, но кризисные шрамы постепенно зарастут.

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– Мы привыкнем к высоким ценам и дальнейшему росту?

– Возможно, мы должны будем смириться с более высоким уровнем цен, который является следствием восстановления экономики после кризиса. При этом статистика весьма обнадеживает:

Реальный рост экономики в I квартале 2021 года составил 5,4% по сравнению с прошлогодними показателями, только за один квартал экономика выросла на 4,8%. Вследствие этого мы ожидаем, что и рост зарплат увеличится до 4-5%.

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– Экономика неожиданно выросла больше, чем ожидалось. Станет ли от этого легче населению?

– В этом году доходы бюджета, безусловно, увеличатся, что означает, что их можно будет перераспределить в пользу менее обеспеченных слоев населения.

– О каком перераспределении в пользу менее обеспеченных слоев мы говорим, если урезается финансирование детских кружков, а в бюджете следующего года заложено повышение акцизов? Акциз на дизельное топливо подорожает сразу на 33%, предприниматели и население вспомнят дорогу на заправки в Латвии…

– Данные шаги предусмотрены в бюджетной стратегии, которая является сигналом на ближайшие четыре года. Если экономика встанет на предкризисные рельсы, то возможно внесение корректив.

– Запланированное на следующий год повышение акциза на дизельное топливо на 33% – это рациональный подход?

– Это можно назвать как повышением, так и возвращением на прежний уровень. Повторю, что пока решение еще не принято, это всего лишь сигнал на будущее. В сентябре, к моменту принятия бюджета 2022 года, политики должны будут серьезно взвесить все за и против.

– Банк Эстонии может указывать правительству на риски роста цен и давать рекомендации?

– Главной целью политической деятельности банка Эстонии является удерживание роста цен в среднесрочной перспективе на уровне двух процентов. Сейчас мы еще не достигли этой планки.

– Но скоро догоним и перегоним? Во втором полугодии ожидается новый всплеск цен?

– Как подчеркнул президент Банка Эстонии, в этом году рост цен будет больше, чем обычно. Однако это будет кратковременным явлением, характерным для этого года.

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– Но ведь и в следующем году цены не упадут?

– У потребителя всегда есть возможность проголосовать против роста цен ногами: не покупать дорогую продукцию.

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– Продукты питания вы тоже предлагаете не покупать?

– Даже среди продуктов питания есть выбор между более дорогими и дешевыми.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: цены обезумели, есть ли предел? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / InWear ФОТО: Sander Ilvest
  • Что происходит с ценами? Под давлением чего они растут?
  • Можно и нужно ли их ограничивать политическими мерами?
  • Стоит ли рассчитывать на то, что по окончании кризиса цены упадут?
  • Почему во втором полугодии ожидается новый всплеск цен?
  • Как сильно это ударит по карману потребителей?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / InWear 

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