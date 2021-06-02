Экономист: если дорого, голосуйте ногами!
- В этом году цены будут расти быстрее, чем обычно
- Нужно просто пережить всплеск и сохранять спокойствие
- Экономика Эстонии уверенно растет, вырастут и зарплаты
- При повышении акцизов следует взвесить все за и против
Цены обезумели, есть ли предел? Стоимость продуктов питания, бензина, стройматериалов, недвижимости и услуг заметно возросла. Во втором полугодии ожидается новый всплеск цен. Что должно предпринимать государство, чтобы сдерживать эти процессы?