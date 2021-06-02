Счастливчик выиграл в Bingo loto почти 545 000 евро
Джекпот лотереи Bingo loto в размере 544 568,80 евро был разыгран во вторник в телешоу «Suur lotokolmapäev». Выигрышный билет был куплен в нашем магазине Meie Pood в Пыльтсамаа.
Джекпот лотереи Bingo loto в размере 544 568,80 евро был разыгран во вторник в телешоу «Suur lotokolmapäev». Выигрышный билет был куплен в нашем магазине Meie Pood в Пыльтсамаа.
Главная победа Vikinglotto вчера не разыгралась, сообщается в пресс-релизе. Поскольку с четверга правила игры для всей группы Vikinglotto изменятся, максимальная сумма джекпота на следующей неделе составит 25 миллионов евро.
Излишек, накопленный до сих пор в призовом фонде первого уровня, будет переведен на второй уровень, и это означает, что на следующей неделе в виде исключения на призовом уровне 6+0 можно выиграть небывалую сумму в размере 8,5 млн евро.
«В результате завтрашнего изменения игры Vikinglotto вероятность выигрыша также увеличится, потому что в будущем будет выпадать дополнительный номер из чисел 1-5, вместо предыдущих 1-8. Выбор базовых чисел не меняется», - сообщается в пресс-релизе.
Изменения, внесенные в конце прошлого года, останутся в силе, и каждую неделю будет по-прежнему разыгрываться дополнительный выигрыш в размере 10 000 евро, в конце года - 1 миллион евро, выиграть можно и на призовом уровне 2+1.