Счастливчик выиграл в Bingo loto почти 545 000 евро

Главная победа Vikinglotto вчера не разыгралась, сообщается в пресс-релизе. Поскольку с четверга правила игры для всей группы Vikinglotto изменятся, максимальная сумма джекпота на следующей неделе составит 25 миллионов евро.

Излишек, накопленный до сих пор в призовом фонде первого уровня, будет переведен на второй уровень, и это означает, что на следующей неделе в виде исключения на призовом уровне 6+0 можно выиграть небывалую сумму в размере 8,5 млн евро.

«В результате завтрашнего изменения игры Vikinglotto вероятность выигрыша также увеличится, потому что в будущем будет выпадать дополнительный номер из чисел 1-5, вместо предыдущих 1-8. Выбор базовых чисел не меняется», - сообщается в пресс-релизе.