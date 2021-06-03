В цифровой регистратуре с четверга добавятся новые номерки на вакцинацию
В цифровой регистратуре www.digilugu.ee в четверг и пятницу поступят 15 000 номерков на вакцинацию. По словам руководителя рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Марека Сеэра, сейчас подходящее время для того, чтобы записаться на вакцинацию, а не оставлять это на осень. «Только так можно быть уверенным, что к новому сезону вируса у каждого и у общества в целом есть наиболее эффективная защита, - сказал Сеэр. - А первичная защита появляется уже через несколько недель после первой инъекции».