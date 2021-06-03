В цифровой регистратуре с четверга появятся новые номерки на вакцинацию

«От того, сколько из нас вакцинацируются до осени, во многом зависит, насколько будет открыто наше общество, когда мы начнем новый учебный год и когда наступит осенний вирусный сезон»,- сказал Сеэр.

Половина новых номерков для бронирования приходится на Харьюмаа и Таллинн, 2000 поступит в Ида-Вирумаа. Новые номерки, например, поступят в Вильянди, Ляэне-Вирумаа, Ляэнемаа и Вырумаа. Информация о том, в каком регионе есть свободное время на вакцинацию, обновляется на сайте digilugu.ee каждое утро. Новые номерки поступают в основном на неделю с 14 июня.

Во вторник в электронном регистре было сделано более 8000 бронирований, а по состоянию на утро среды было доступно более 4500 номерков на вакцинацию в Таллинне, Тарту, Пярну, Ида-Вирумаа, Раквере и на Сааремаа и Хийумаа.

Помимо Ида-Вирумаа, где вакцинация хорошо воспринимается работодателями, с 14 июня вакцинация на предприятиях будет предложена и в Харьюмаа. Предпочтение будет отдаваться предприятиям, где вакцинацию желают сделать 30 и более сотрудников, приглашаются и члены семей работников.

Заинтересованные работодатели должны зарегистрироваться по адресу электронной почты info@haigekassa.ee. С теми, кто уже выразил желание, свяжутся. На неделю с 14 июня для вакцинации у работодателей выделено 2000 доз вакцин Jannsen, Pfizer и Moderna. В других уездах вакцинация против COVID-19 будет доступна через рабочие места в конце июня.

Все люди в возрасте от 16 лет по-прежнему могут записаться на вакцинацию в электронном регистре www.digilugu.ee и по государственному информационному телефону 1247. При бронировании в дигирегистратуре времени на вакцинацию нужно выбрать уезд, где человек намерен пройти вакцинацию, и вакцину.

Новые номерки поступают в дигирегистратуру постоянно. Если желаемой вакцины в соответствующем регионе нет, пациента попросят снова зайти в дигирегистратуру через несколько дней.

Время вакцинации также можно забронировать по государственной информационной линии 1247.

Время для второй дозы вакцины забронировать нельзя, оно назначается во время введения первой дозы. Следует учитывать, что вторая доза вводится там же, где вводилась первая доза той же вакцины. Исключение составляет вакцина Jannsen, которой достаточно однократной дозы.

Без предварительной регистрации на вакцинацию просят не приходить. Также не стоит проходить на вакцинацию натощак. У переболевших COVID потребность в вакцинации появляется через 6 месяцев после выздоровления, переболевшие получают одну защитную инъекцию. Преждевременно прививаться не стоит.

По состоянию на утро среды хотя бы одной дозой в Эстонии вакцинированы 44,4 процента взрослого населения. В возрасте 70 лет и старше вакцинированы 66 процентов, за исключением Ида-Вирумаа и Харьюмаа, где охват взрослых вакцинацией остается ниже, чем в среднем по Эстонии. Самый высокий охват на Хийумаа, где более 63 процентов взрослого населения уже получили хотя бы первую дозу. Более 50 процентов взрослых привиты также на Сааремаа, в Ляэнемаа, Тартумаа и Йыгевамаа.

В течение этой недели в Эстонию поступит 63 390 доз вакцин, в том числе 54 990 доз вакцины Pfizer и 8 400 доз вакцины Moderna. На следующей неделе будет доставлено 54 030 доз вакцин, в том числе 45 630 доз Pfizer и 8 400 Moderna. Производитель Jannsen заявил, что на этой или следующей неделе вакцины не поступят, и Pfizer сократила поставку на следующей неделе на 10 000 по сравнению с первоначальным соглашением. В конце июня поставки увеличатся за счет сниженных доз. Потребность в других дозах составляет около 20 000 доз на этой неделе и 36 000 доз на следующей неделе.