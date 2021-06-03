Переболевшие Covid-19 сталкиваются с трудностями при поездках за границу
В Эстонии переболевших коронавирусом иммунизируют только одной дозой вакцины, а в некоторых странах это считают неполной вакцинацией и не снимают с человека ограничений.
В Эстонии переболевших коронавирусом иммунизируют только одной дозой вакцины, а в некоторых странах это считают неполной вакцинацией и не снимают с человека ограничений.
Отсутствие единых правил для поездок в Евросоюзе по-прежнему создает проблемы для туристов, сообщили в четверг утренние теленовости ERR.
Эстонские ученые подчеркивают, что переболевшим не нужна вторая доза, но признают, что каждое государство устанавливает свои правила.
В министерстве иностранных дел советуют внимательно изучить все требования в стране назначения, которые в Эстонии собраны на специальной интернет-странице reisitargalt.ee.
Предполагается, что проблему поможет решить общеевропейский паспорт вакцинации, который все страны ЕС обязаны признавать c 1 июля.