Процесс по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ продолжится допросом свидетелей

В первые два дня были оглашены обвинительные заключения и допрошены родители погибшего. Сегодня в суд приглашены свидетели случившегося.

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Под суд отданы три человека. Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет 32-летнего Романа Глуховченко и 34-летнего Илью Гайдаленко в убийстве 26-летнего Никиты Виркунена. Третий молодой человек, участвовавший в преступлении, 31-летний Максим Васильев обвиняется в злостном нарушении общественного порядка.

Согласно доказательствам, собранным в ходе досудебного расследования, конфликт в баре сначала возник между обвиняемым Глуховченко и 31-летней женщиной. При этом обвиняемый ударил женщину, но ситуация разрешилась благодаря вмешательству посетителей бара.

Через некоторое время перед баром возник конфликт между мужем женщины, 26-летним мужчиной, и обвиняемыми, и он быстро перерос в физический. При этом потерпевший ударил обвиняемого, после чего трое обвиняемых начали избивать потерпевшего. В ходе драки Глуховченко несколько раз ударил своего противника ножом. Затем жена потерпевшего села за руль и направила автомобиль в сторону группы мужчин, протаранив стену бара.

Согласно обвинению, во время драки перед баром Глуховченко также ударил ножом участвовавшего в конфликте 39-летнего таксиста, который, к счастью, серьезно не пострадал. В конце концов, обвиняемые покинули место происшествия, а очевидцы позвонили в Центр тревоги.

Скорая помощь доставила тяжелораненого 26-летнего мужчину в больницу, где через час от полученных ранений он скончался.

Полиции удалось задержать объявленного в розыск Васильева 25 августа прошлого года, Гайдаленко - 31 августа прошлого года, а Глуховченко латвийские полицейские задержали под Ригой 24 октября прошлого года.

По словам окружного прокурора Келли Круузимяги, которая вела уголовное дело, в цепи событий, приведших к трагическим последствиям, свою роль сыграл алкоголь. «Ссора началась рано утром с участием людей, употреблявших алкоголь в баре. Однако стремительное обострение событий привело к удару ножом, унесшему жизнь молодого человека», - сказала Круузимяги.