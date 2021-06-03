Президентский прием лучших выпускников учебных заведений состоится
Традиционный президентский прием в честь лучших выпускников учебных заведений в этом году пройдет 6 июля, пишет ERR.
Традиционный президентский прием в честь лучших выпускников учебных заведений в этом году пройдет 6 июля, пишет ERR.
Как и в прежние годы мероприятие, в котором участвует и министр образования, состоится в Розовом саду Кадриоргского дворца, подтвердили в Министерстве образования и науки.
Прием пройдет с соблюдением рекомендаций Департамента здоровья и требований безопасности, связанных с распространением коронавируса.
Второй год подряд в торжественном приеме смогут принять участие не только отличники, но и те, кто проявил себя в других сферах - например, в спорте или общественной жизни.
В прошлом году из-за коронавируса мероприятие провели в конце августа.