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Президентский прием лучших выпускников учебных заведений состоится

Kersti Kaljulaid ФОТО: Dmitri Kotjuh

Традиционный президентский прием в честь лучших выпускников учебных заведений в этом году пройдет 6 июля, пишет ERR.

Как и в прежние годы мероприятие, в котором участвует и министр образования, состоится в Розовом саду Кадриоргского дворца, подтвердили в Министерстве образования и науки.

Прием пройдет с соблюдением рекомендаций Департамента здоровья и требований безопасности, связанных с распространением коронавируса.

Второй год подряд в торжественном приеме смогут принять участие не только отличники, но и те, кто проявил себя в других сферах - например, в спорте или общественной жизни.

В прошлом году из-за коронавируса мероприятие провели в конце августа.

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