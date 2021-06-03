В Эстонии выявлено 105 новых зараженных, один человек скончался

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 42 человек. В Харьюмаа 32 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавилось 15 новых случаев, в Пярнумаа - 10, Вырумаа - 8, Рапламаа, Тартумаа и Вильяндимаа - по 5. В Йыгевамаа и Ляэнемаа - по два. В уездах Хийу, Ярва, Ляэне-Виру и Валга - по одному. В Пыльвамаа и Сааремаа новых зараженных не зарегистрировано. В случае 7 положительных тестов место жительства человека в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 137,4 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 3,2% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток в больницах открыто 7 новых историй болезни Covid-19, в больничном лечении нуждается 112 пациентов. В интенсивной терапии нуждается 12 пациентов, на ИВЛ семь человек. За сутки скончался один человек с коронавирусом - 72-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 1260 евро с коронавирусом.

Средний возраст пациентов - 66 лет, среди нуждающихся в больничном лечении людей 82 человека (73%) в возрасте от 60 лет.

В течение суток ввели 11 003 доз вакцины от коронавируса, всего вакцинацию прошли 484 507 человек, цикл вакцинации закончен для 274 748 человек. Среди людей в возрасте от 70 лет вакцинировано одной дозой 66%. Во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа, среди людей в возрасте от 70 лет вакцинировано более 60%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для всех желающих в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по адресу www.digilugu.ee и по номеру 1247 с 8 до 20 часов. Новые номерки появляются по мере поступления новых партий вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 7943 943 или электронной почте abi@tehik.ee ежедневно с 7 до 22 часов.

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 276 769 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 6811 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 70.

Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Дополнительную информацию о смягченных ограничениях можно найти здесь.

Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.