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Издание VTimes, созданное бывшими сотрудниками "Ведомостей" после смены собственника газеты, объявило о закрытии. В середине мая российские власти признали издание "иностранным агентом", пишет Би-би-си.

Причиной закрытия стало признание "иностранным агентом", говорится в заявлении редакции.

"Ярлык "иноагента", навешенный на администратора сайта vtimes.io, разрушил бизнес-модель VTimes - а мы создавали это издание именно как бизнес. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с "иноагентом", - и мы не можем их за это осуждать", - сказано в сообщении.

"Поэтому мы приняли решение прекратить издание VTimes - 12 июня, в День независимости России", - заявила редакция.

Накануне информация о возможном скором закрытии VTimes появилась в телеграм-каналах.

РБК, ссылаясь на два источника, близких к изданию, писал, что руководство медиапроекта рассматривает вариант, при котором издание будет закрыто уже в ближайшие дни.

14 мая VTimes было признано средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. Оно стало третьем в этом году изданием после "Медузы" и "Первого антикоррупционного СМИ", получившим такой статус. Журналисты "Медузы" сообщали о больших финансовых потерях, к которым приведет статус "иностранного агента".

Минюст России сообщал, что в реестр включено юридическое лицо Stichting 2 Oktober, зарегистрированное в Нидерландах - администратор доменного имени интернет-ресурса VTimes.io.

В России не ведется системной работы по признанию независимых СМИ "иностранными агентами", заявил 18 мая представитель Кремля Дмитрий Песков. На вопрос, можно ли считать включение VTimes в реестр частью спланированной кампании, Песков ответил тогда: "Этот вопрос не входит в наши обязанности. Но с другой стороны, минюст действует в строгом соответствии с законом. При наличии критериев, которые обуславливают статус иноагента, этот статус присваивается, что и было сделано".

3 июня на полях Петербургского международного экономического форума представитель МИД России Мария Захарова решила провести рабочий завтрак для представителей СМИ, которые признаны "иностранными агентами".

"Мы неоднократно заявляли, что не уходим от откровенного разговора по проблематике иноагентов. Россия зеркально отреагировала на неоправданно рестриктивные меры, принятые властями США в отношении российских СМИ, разработкой собственного закона об иноагентах. Однако ни о каком препятствовании работе журналистов в России речи не идет, от них требуется лишь правильно маркировать публикуемые материалы", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном в среду.

VTimes - деловое издание, созданое летом 2020 года редакторами и журналистами, уволившимися из газеты "Ведомости".

Большое число сотрудников "Ведомостей", в том числе все заместители главного редактора, работавших в газете как минимум 15 лет, уволились из газеты в июне 2020 года вскоре после смены собственника издания и назначения главным редактором Андрея Шмарова.

Журналисты обвиняли Шмарова в цензуре. В этом году новый собственник не стал продлять контракт со Шмаровым.

Голландский медиаменеджер Дерк Сауэр, который в 1999 году совместно с The Wall Street Journal и Financial Times основал "Ведомости", стал советником нового проекта. На созданную им некоммерческую организацию Stichting 2 Oktober был зарегистрирован домен VTimes.io.

Поддержка Stichting 2 Oktober должна была быть для VTimes временной - только пока издание не создаст оргструктуру в России, пишет РБК. Спустя почти год ситуация не изменилась, однако VTimes называло основным источником финансирования пожертвования от читателей.