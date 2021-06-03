В Йыхви начнется ремонт второй части Нарвского шоссе

Работы обойдутся примерно в 1,3 миллиона евро, из которых миллион выделен государством, а остальное - из волостного бюджета.

В начале июля приступят к строительству канализации ливневых вод, которой там никогда не было, во второй половине месяца заменят более километра дорожного покрытия и построят велодорожку. В ходе работ перенесут также уличное освещение и добавят пешеходные переходы, которые тоже получат дополнительное освещение.