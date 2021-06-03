Чт, 3.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

В Йыхви начнется ремонт второй части Нарвского шоссе

Дорога. Иллюстративное фото. ФОТО: Merily Smidt

В июле начнутся масштабные строительные работы в восточной части главной улицы Йыхви - Нарвского шоссе, в ходе которых заменят дорожное покрытие и построят канализацию ливневых вод, пишет ERR.

Работы обойдутся примерно в 1,3 миллиона евро, из которых миллион выделен государством, а остальное - из волостного бюджета.

В начале июля приступят к строительству канализации ливневых вод, которой там никогда не было, во второй половине месяца заменят более километра дорожного покрытия и построят велодорожку. В ходе работ перенесут также уличное освещение и добавят пешеходные переходы, которые тоже получат дополнительное освещение.

Речь идет о второй части проекта реновации Нарвского шоссе, начатого в прошлом году, когда отремонтировали участок от центральной площади до магазина Konsum.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back