В Йыхви начнется ремонт второй части Нарвского шоссе
В июле начнутся масштабные строительные работы в восточной части главной улицы Йыхви - Нарвского шоссе, в ходе которых заменят дорожное покрытие и построят канализацию ливневых вод, пишет ERR.
В июле начнутся масштабные строительные работы в восточной части главной улицы Йыхви - Нарвского шоссе, в ходе которых заменят дорожное покрытие и построят канализацию ливневых вод, пишет ERR.
Работы обойдутся примерно в 1,3 миллиона евро, из которых миллион выделен государством, а остальное - из волостного бюджета.
В начале июля приступят к строительству канализации ливневых вод, которой там никогда не было, во второй половине месяца заменят более километра дорожного покрытия и построят велодорожку. В ходе работ перенесут также уличное освещение и добавят пешеходные переходы, которые тоже получат дополнительное освещение.
Речь идет о второй части проекта реновации Нарвского шоссе, начатого в прошлом году, когда отремонтировали участок от центральной площади до магазина Konsum.