Смогут ли россияне обыграть Канаду впервые за 10 лет?
На чемпионате мира по хоккею в Риге завершился групповой этап и определились все восемь участников плей-офф, пишет RusTVNET.
На чемпионате мира по хоккею в Риге завершился групповой этап и определились все восемь участников плей-офф, пишет RusTVNET.
Команды провели семь туров на групповом этапе, определив по четыре лучшие сборные из каждой группы. Из группы "А" в плей-офф вышли Олимпийский комитет России (ОКР), Швейцария, Чехия и Словакия. Из группы "В" - США, Финляндия, Германия и Канада.
1/4 финала чемпионата мира по хоккею:
США - Словакия
Американцы на групповом этапе выглядели очень достойно. Хоккеисты из США стартовали с неудачи в матче с Финляндией (1:2), а затем одержали шесть побед подряд, расправившись со всеми соперниками.
Словакия же впервые за восемь лет пробилась в восьмёрку сильнейших сборных мира и, можно сказать, перевыполнила задачу на турнир. В матче против США команда вряд ли будет считаться фаворитом, но не стоит забывать, что именно Словакия стала единственной командой, которая победила россиян (3:1) на групповом этапе.
Чехия - Финляндия
Если попытаться охарактеризовать коротко, то этот матч - интересное и сложно предсказуемое противостояние.
Чехов многие называли фаворитами турнира, но команда провалила старт чемпионата в Риге, победив лишь в одном из первых трёх матчей. Затем сборная Чехии потихоньку начала приходить в себя и обыграла Швецию, Словакию, Данию и Великобританию, заставив всех снова записать ее в фавориты турнира. Финляндия на уровне провела групповой этап, потерпев лишь одно странное поражение от Казахстана в серии буллитов.
Швейцария - Германия
Сборная Швейцарии вышла в 1/4 финала со второго места в группе, пропустив вперёд лишь команду ОКР. Команда демонстрировала довольно странные результаты, то уступая Швециии со счётом 0:7, то побеждая Словакию с результатом 8:1. Чего ожидать от такой команды в плей-офф?
Немецкие хоккеисты, напротив, показали дисциплинированный и организованный хоккей. Местами скучноватый, но заточенный на успех.
Олимпийский комитет России - Канада
Пожалуй, матч между российскими и канадскими хоккеистами станет самым интересным среди четвертьфинальных противостояний.
Канада была на грани вылета с турнира, и только победа Германии над Латвией в основное время дала возможность североамериканцам пробиться в плей-офф. В случае ухода игры в овертайм "кленовые листья" впервые в истории вылетели бы с турнира после групповой стадии. Сенсации не произошло.
"Кленовые листья" и правда провели очень слабый групповой этап - поражения от Латвии, США, Германии и Финляндии. Североамериканцы смогли победить только Норвегию, Казахстан и Италию. Гордиться особо нечем.
Впереди у канадцев матч с российскими хоккеистами, которые, напротив, проводят отличный турнир и на групповом этапе стали самой забивающей командой - 28 шайб. Слабо верится, что молодые хоккеисты из Канады смогут навязать борьбу подопечным Валерия Брагина.
Тем не менее плей-офф - это лишь одна игра, в которой может произойти что угодно. Статус аутсайдера, на которого никто не ставит, также может сыграть на руку сборной Канады.
Полуфиналы чемпионата мира состоятся 5 июня, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.