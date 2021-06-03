Чт, 3.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Правительство внесет четыре миллиона в фонд помощи малоимущим

Rakenduskava muudatuse tingis 2020. aasta kevadel alanud Covid-kriis, mille tõttu suurenes töötuse määr ning tõusis abivajajate arv. ФОТО: Madis Veltman/Postimees/Scanpix Baltics

На сегодняшнем заседании правительство утвердило фонд помощи малоимущим на 2014-2020 годы. Бюджет программы увеличился на 4 миллиона евро и составил 13,9 миллионов евро, пишет Postimees.

Чтобы воспользоваться поддержкой фонда помощи малоимущим лицам (FEAD), Эстония подготовила план реализации, в котором принципы, цели, действия и задачи всех сторон были согласованы с Европейской комиссией.

Изменение программы реализации было вызвано кризисом Covid, начавшимся весной 2020 года, который увеличил уровень безработицы и количество нуждающихся. По состоянию на 31 марта уровень безработицы составлял 8,9 процента, а количество зарегистрированных безработных - 57 915. В то же время в прошлом году было 40 864 безработных.

Европейская комиссия предоставила государствам-членам дополнительные ресурсы для преодоления кризиса. REACT-EU призван справиться с последствиями кризиса Covid и преобразовать экономику Европейского союза в цифровую и устойчивую. 

Конверт REACT-ЕС составляет 177,3 миллиона евро, из которых правительство решило выделить средства на увеличение бюджета операционной программы FEAD.

По прогнозам, количество получателей прожиточного минимума и нуждающихся в продовольственной помощи увеличится в этом году, и прогнозируется 23 500 получателей помощи.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back