Правительство внесет четыре миллиона в фонд помощи малоимущим

Чтобы воспользоваться поддержкой фонда помощи малоимущим лицам (FEAD), Эстония подготовила план реализации, в котором принципы, цели, действия и задачи всех сторон были согласованы с Европейской комиссией.

Изменение программы реализации было вызвано кризисом Covid, начавшимся весной 2020 года, который увеличил уровень безработицы и количество нуждающихся. По состоянию на 31 марта уровень безработицы составлял 8,9 процента, а количество зарегистрированных безработных - 57 915. В то же время в прошлом году было 40 864 безработных.

Европейская комиссия предоставила государствам-членам дополнительные ресурсы для преодоления кризиса. REACT-EU призван справиться с последствиями кризиса Covid и преобразовать экономику Европейского союза в цифровую и устойчивую.

Конверт REACT-ЕС составляет 177,3 миллиона евро, из которых правительство решило выделить средства на увеличение бюджета операционной программы FEAD.