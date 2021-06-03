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Государство почти перекрыло источник, который хоть как-то спасал Ида-Вирумаа от нехватки врачей

Новый Центр здоровья рядом с Ида-Вируской центральной больницей в Кохтла-Ярве. ФОТО: Николай Андреев

Эстонские врачи не стремятся жить и работать на Северо-Востоке. Местные больницы хотели бы изменить эту ситуацию, но все последние годы они могли решать проблему нехватки врачей почти исключительно привлечением специалистов с Украины, из России, Белоруссии и Молдавии. Но по настоянию Союза врачей государство теперь серьезно затруднило въезд иностранных специалистов. Переехавший в Нарву из Москвы доктор Семыкин рассказывает, чем Ида-Вирумаа привлекает зарубежных врачей, и как сложно им сюда попасть.

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В 2018 году ужесточились требования к врачам, которые приезжают работать в Эстонию из-за границы. Во многих случаях даже опытный врач, перед тем как начать работу, должен переучиваться, для чего сначала выучить эстонский.

“Серьезный врач, уже имеющий какой-то опыт, к нам просто не поедет, если он должен выкинуть из своей жизни год на обучение языку и три года на резидентуру, - сказала Людмила Янченко, мэр Кохтла-Ярве и член совета Ида-Вируской центральной больницы.

В Союзе врачей, по настоянию которого изменились правила, говорят, что процедура нужна, чтобы врач из-за пределов ЕС мог доказать, что его квалификация соответствует европейской. В реальности это может приводить к странным казусам.

“Как объясняют в министерстве, чтобы получить лицензию гинеколога, несмотря на то, что я им работаю, несмотря на стаж 19 лет, нужно еще четыре года отучиться в резидентуре”, - рассказал доктор Семыкин, который переехал из Москвы в Нарву, подтвердил в Эстонии научную степень доктора медицины по акушерству и гинекологии, но для получения лицензии должен еще учиться вместе с молодыми медиками.

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