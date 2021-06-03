Государство почти перекрыло источник, который хоть как-то спасал Ида-Вирумаа от нехватки врачей

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В 2018 году ужесточились требования к врачам, которые приезжают работать в Эстонию из-за границы. Во многих случаях даже опытный врач, перед тем как начать работу, должен переучиваться, для чего сначала выучить эстонский.

“Серьезный врач, уже имеющий какой-то опыт, к нам просто не поедет, если он должен выкинуть из своей жизни год на обучение языку и три года на резидентуру, - сказала Людмила Янченко, мэр Кохтла-Ярве и член совета Ида-Вируской центральной больницы.

В Союзе врачей, по настоянию которого изменились правила, говорят, что процедура нужна, чтобы врач из-за пределов ЕС мог доказать, что его квалификация соответствует европейской. В реальности это может приводить к странным казусам.