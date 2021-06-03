Государство почти перекрыло источник, который хоть как-то спасал Ида-Вирумаа от нехватки врачей
Эстонские врачи не стремятся жить и работать на Северо-Востоке. Местные больницы хотели бы изменить эту ситуацию, но все последние годы они могли решать проблему нехватки врачей почти исключительно привлечением специалистов с Украины, из России, Белоруссии и Молдавии. Но по настоянию Союза врачей государство теперь серьезно затруднило въезд иностранных специалистов. Переехавший в Нарву из Москвы доктор Семыкин рассказывает, чем Ида-Вирумаа привлекает зарубежных врачей, и как сложно им сюда попасть.