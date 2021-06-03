Начинается кампания благодарности родителям, поддерживавшим детей во время COVID-19
С сегодняшнего дня каждый может сказать спасибо родителям, которые поддержали своих детей в период вызванного COVID-19 кризиса. Чтобы рассказать о родителях, которые поддерживали вас в сложный год, на веб-сайте кампании www.aitähsulle.ee можно ввести их имена. Эти благодарности будут отображаться на цифровых рекламных щитах как в интернете, так и в городском пространстве. В то же время будет уделено внимание удовлетворению потребностей самих родителей и возможностям получения помощи.