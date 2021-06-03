Начинается кампания благодарности родителям, поддерживавшим детей во время COVID-19

«Последний год в большей или меньшей степени перевернул с ног на голову повседневную жизнь каждого из нас. Особенно это касается родителей, которые столкнулись лицом к лицу с вызовами во многих сферах жизни. Настало время заметить и признать огромные усилия родителей, которые они приложили для поддержки детей во время спровоцированного COVID-19 кризиса. Совсем непросто совмещать дистанционное обучение, желания и потребности детей разного возраста со своей работой по найму, хобби, занятиями в свободное время и заботой о взаимоотношениях. Вероятно, в этом периоде были и хорошие моменты, если проводить время с семьей стало новой нормой. Я хотела бы поблагодарить всех родителей, а также тех людей и организации, которые протянули руку помощи и помогли родителям лучше справляться со всеми их обязанностями», — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

По данным опроса, проведенного министерством социальных дел среди местных самоуправлений в апреле, больше всего от проблем с психическим здоровьем страдают именно молодежь, дети и семьи, об этом свидетельствует и увеличение количества семейных ссор и случаев домашнего насилия. Об усталости родителей и необходимости их замечать и поощрять свидетельствует и проведенный Союзом защиты детей в марте опрос среди служащих в местных самоуправлениях работников по защите детей. Опрос показал, что во время кризиса родители больше всего чувствовали нехватку свободного времени, слов поддержки и возможностей получения помощи, также выяснилось, что родители испытывали грусть и усталость, потому что им приходилось выполнять многие роли одновременно.

Помимо публичных благодарностей, кампания призывает обратить внимание на потребности самих родителей и при необходимости позвонить для получения совета или помощи по телефону помощи детям 116 111, написать в чат помощи детям или почитать советы на сайте tarkvanem.ee.

«В такие периоды важно видеть и подбадривать как родителя, так и ребенка и замечать даже самые незначительные плюсы. Для того, чтобы быть опорой ребенку, нельзя забывать и о собственных потребностях. Идеи, как сделать это лучше всего, можно найти на портале tarkvanem.ee», — сказала представительница портала tarkvanem.ee Ли Касвандик.

О том, что люди обеспокоены эмоциональным состоянием и психическим здоровьем себя и своих близких, свидетельствует рост количества звонков на телефон помощи детям 116 111. «У родителей вызывает беспокойство то, что их дети перегружены учебой, у них не сделано много домашних заданий, а до конца учебного года уже рукой подать. Детям трудно вернуться в школу, потому что у них пропал связанный с посещением школы режим. Родители чувствуют себя беспомощными, так как у них не хватает навыков справиться с эмоциональным, а порой даже физическим «кипением» детей. Родители часто обращаются за помощью и хотят записаться на прием к консультанту, так как их дети подавлены, замкнулись в себе и найти с ними контакт просто невозможно. Дети же, в свою очередь, обеспокоены тем, что их родители не входят в их положение и не понимают, что очень трудно успевать в школе, если совсем нет сил и мотивации. Дети начинают обвинять себя в том, что они недостаточно хороши и являются обузой для родителей. По телефону помощи детям могут позвонить как дети, так и родители, потому что решить проблему вместе проще, чем бороться с ней в одиночку», — добавляет руководитель телефона помощи детям департамента социального страхования Кятлин Сервет.