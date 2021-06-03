Суд оставил Сергея Середенко под стражей

Таким образом ходатайство, представленное защитником подозреваемого, присяжным адвокатом Владимиром Садековым было оставлено без удовлетворения. В ходатайстве предлагалось заменить назначенную Сергею Середенко меру пресечения в виде содержания под стражей на электронное наблюдение. Адвокат также пообещал обжаловать постановление уездного суда в апелляционном порядке.

Под стражей Сергей Середенко, которого подозревают в антигосударственной деятельности, находится с начала марта.