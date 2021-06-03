Картина дня: рост земельного налога, суд над убийцами и очереди в Ласнамяэ

Бесконечные очереди в Ласнамяэ: остается только терпеть?

Нынешнее количество почтовых отделений в Ласнамяэ не позволяет нормально воспользоваться почтовыми услугами и приводит к образованию длинных очередей. Читать далее...

Свидетель по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ: "Юлия бегала и кричала, что это они его убили"

Сегодня продолжатся слушания дела об убийстве Никиты Виркунена, получившего смертельные ножевые ранения 22 августа прошлого года у бара на ласнамяэской улице Ляэнемере-теэ. Читать далее...

Государство почти перекрыло источник, который хоть как-то спасал Ида-Вирумаа от нехватки врачей

Эстонские врачи не хотят жить и работать на Северо-Востоке. Местные больницы хотели бы изменить эту ситуацию, но все последние годы они могли решать проблему нехватки врачей почти исключительно привлечением докторов из России, Украины, Беларуси и Молдовы. Но по настоянию Союза врачей государство теперь серьезно затруднило въезд иностранных специалистов. Переехавший в Нарву из Москвы доктор Семыкин рассказывает, чем Ида-Вирумаа привлекает иностранных врачей, и как сложно им сюда попасть. Читать далее...

В Эстонии выявлено 105 новых зараженных, один человек скончался

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3968 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 105, то есть 2,6% от общего количества. Читать далее...

Студия Postimees: цены обезумели, есть ли предел?

Цены на продукты питания, бензин, стройматериалы, недвижимость и услуги стремительно растут. Во втором полугодии ожидается новый всплеск роста. Что должно предпринимать государство, чтобы сдерживать эти процессы? Читать далее...

Правительство России предложило вводить санкции против любых иностранцев и лиц без гражданства

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий вводить визовые и финансовые санкции в отношении любых иностранных граждан и лиц без гражданства, а не только граждан США. Читать далее...

Переболевшие Covid-19 сталкиваются с трудностями при поездках за границу

В Эстонии переболевших коронавирусом иммунизируют только одной дозой вакцины, а в некоторых странах это считают неполной вакцинацией и не снимают с человека ограничений. Читать далее...

Счастливчик выиграл в Bingo loto почти 545 000 евро

Джекпот лотереи Bingo loto в размере 544 568,80 евро был разыгран во вторник в телешоу «Suur lotokolmapäev». Выигрышный билет был куплен в нашем магазине Meie Pood в Пыльтсамаа. Читать далее...

В июне Grossi лишилась титула сети с самой дешевой покупательской корзиной

Из июньского сравнения цен на покупательской корзины выясняется, что самой дорогой торговой сетью по-прежнему остается Selver. Острая конкуренция за звание самого дешевого продуктового магазина продолжается, и в июне сети Grossi придется уступить лидирующие позиции сети Prisma. Читать далее...

Государство планирует повысить земельный налог

Министр государственного управления Яак Ааб заявил в четверг на пресс-конференции правительства, что с 2024 года планируется повышение земельного налога примерно на 10 процентов в год. Повысить земельный налог планируется в связи с тем, что государство хочет изменить принципы оценки земли. Читать далее...

Жители Эстонии снова смогут отправляться на работу в Финляндию. Правда, только самолетами

Правительство Финляндии в четверг решило продлить до 27 июня ограничения на въезд в страну, но сделало исключение для трудовой миграции из ЕС и стран Шенгена, правда, только для авиарейсов; исключение вступит в силу в понедельник. Читать далее...

Премьер Каллас - канадскому каналу: Россия заходит настолько далеко, насколько мы ей позволяем

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью канадскому телеканалу выразила обеспокоенность недавними действиями России в регионе. «Россия заходит настолько далеко, насколько мы им позволяем», - сказала Каллас в эксклюзивном канадском интервью программе «Power & Politics» на канале CBC News Network. Читать далее...

ЕС расширил список стран, из которых разрешен въезд. России в нём по-прежнему нет