Эстония пожертвует 800 000 доз вакцины другим странам

"Прежде всего мы дождемся, когда у нас будет достаточное количество лишних препаратов, чтобы мы смогли их пожертвовать", - сказала министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс в четверг на правительственной пресс-конференции.

По ее словам, часть этих доз будет передана в рамках международной программы COVAX (Vaccines Global Access Facility), а вторую часть поставят странам Восточного партнерства ЕС.

"Среди них наиболее важными являются партнеры, которые смотрят в евроатлантическое будущее - Грузия, Украина, Молдова - но мы думаем и о трех других странах - Армении, Азербайджане и Белоруссии", - продолжила Лийметс.