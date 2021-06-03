Эстония пожертвует 800 000 доз вакцины другим странам
Эстония обещает передать лишние 800 000 доз препарата британско-шведской компании AstraZeneca другим странам, но точные детали о пожертвовании еще не установлены, пишет ERR.
Эстония обещает передать лишние 800 000 доз препарата британско-шведской компании AstraZeneca другим странам, но точные детали о пожертвовании еще не установлены, пишет ERR.
"Прежде всего мы дождемся, когда у нас будет достаточное количество лишних препаратов, чтобы мы смогли их пожертвовать", - сказала министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс в четверг на правительственной пресс-конференции.
По ее словам, часть этих доз будет передана в рамках международной программы COVAX (Vaccines Global Access Facility), а вторую часть поставят странам Восточного партнерства ЕС.
"Среди них наиболее важными являются партнеры, которые смотрят в евроатлантическое будущее - Грузия, Украина, Молдова - но мы думаем и о трех других странах - Армении, Азербайджане и Белоруссии", - продолжила Лийметс.
Руководитель отдела народного здоровья Министерства социальных дел Хели Лаарманн сказала, что все страны ЕС начали подготовку для пожертвования или перепродажи вакцин от коронавируса странам, куда вакцины еще не поступили или поступили в очень маленьком количестве.