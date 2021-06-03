Государство планирует повысить земельный налог

Повысить земельный налог планируется в связи с тем, что государство хочет изменить принципы оценки земли. Яак Ааб объяснил, что в Эстонии уже 20 лет не проводится плановая оценка земель.

«Последняя плановая оценка проводилась в 2001 году. Тогда было известно, что она состоится через четыре года, но по разным причинам она откладывалась двадцать лет. Сейчас мы впишем в закон, что это должно происходить регулярно каждые четыре года. Поскольку у нас очень много данных в регистрах, вполне вероятно, что этот процесс может стать полностью автоматическим», - сказал Ааб, добавив, что за последние 20 лет цена на землю выросла в семь раз.

«Один из механизмов состоит в том, что земельный налог не может повышаться более чем на 10 процентов в год. В реальности среднее повышение точно будет меньшим», - сказал он.

Не нужно пугать повышением земельного налога

Ааб подчеркнул, что повышением земельного налога не стоит никого пугать, потому что оно будет реализовано только в 2024 году. «Ради бога, не говорите, что это огромное повышение налогов. Я также плачу раз в год земельный налог, который составляет где-то около 60 евро, следовательно я буду платить 66 евро. Это не смертельно», - сказал Аб.

На пресс-конференции журналисты напомнили, что, когда правительство решило увеличить пенсии на 20 евро, министры назвали это очень большим ростом, а теперь земельный налог вырастет на 10 процентов через несколько лет и те же люди считают, что это небольшое увеличение.

Ааб объяснил: «Земельный налог больнее бьет по тем, у кого более дорогая земля, и это очень небольшое увеличение - 10 процентов. Что касается повышения пенсии, если сложить внеплановое повышение пенсии, освобождение пенсий от подоходного налога и индексацию в 2023 году, то прибавка составит почти 100 евро», - ответил Ааб.

В Закон об оценке земли, Закон о земельном налоге и другие законы будут внесены поправки, чтобы обновить данные о стоимости земли и привести их в соответствие с принципами рыночной стоимости.

Следующая плановая оценка земли будет проводиться в 2022 году, а в дальнейшем - каждые четыре года.

Оценка производится Земельным департаментом на основании данных земельного кадастра и других государственных регистров; для каждой кадастровой единицы определяется фактическая стоимость, то есть цена налогообложения земли.

Налоговая цена является основанием для определения земельного налога, государственной платы за использование земли, а также допустимых платежей для инженерных сетей. Это означает, что землевладельцы будут получать от государства более высокую плату за коммунальные услуги и объекты, расположенные на их земле, что может повысить готовность землевладельцев мириться с инфраструктурой в будущем.