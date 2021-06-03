Государство планирует повысить земельный налог
Министр государственного управления Яак Ааб заявил в четверг на пресс-конференции правительства, что с 2024 года планируется повышение земельного налога примерно на 10 процентов в год, пишет Postimees.
Министр государственного управления Яак Ааб заявил в четверг на пресс-конференции правительства, что с 2024 года планируется повышение земельного налога примерно на 10 процентов в год, пишет Postimees.
Повысить земельный налог планируется в связи с тем, что государство хочет изменить принципы оценки земли. Яак Ааб объяснил, что в Эстонии уже 20 лет не проводится плановая оценка земель.
«Последняя плановая оценка проводилась в 2001 году. Тогда было известно, что она состоится через четыре года, но по разным причинам она откладывалась двадцать лет. Сейчас мы впишем в закон, что это должно происходить регулярно каждые четыре года. Поскольку у нас очень много данных в регистрах, вполне вероятно, что этот процесс может стать полностью автоматическим», - сказал Ааб, добавив, что за последние 20 лет цена на землю выросла в семь раз.
«Один из механизмов состоит в том, что земельный налог не может повышаться более чем на 10 процентов в год. В реальности среднее повышение точно будет меньшим», - сказал он.
Ааб подчеркнул, что повышением земельного налога не стоит никого пугать, потому что оно будет реализовано только в 2024 году. «Ради бога, не говорите, что это огромное повышение налогов. Я также плачу раз в год земельный налог, который составляет где-то около 60 евро, следовательно я буду платить 66 евро. Это не смертельно», - сказал Аб.
На пресс-конференции журналисты напомнили, что, когда правительство решило увеличить пенсии на 20 евро, министры назвали это очень большим ростом, а теперь земельный налог вырастет на 10 процентов через несколько лет и те же люди считают, что это небольшое увеличение.
Ааб объяснил: «Земельный налог больнее бьет по тем, у кого более дорогая земля, и это очень небольшое увеличение - 10 процентов. Что касается повышения пенсии, если сложить внеплановое повышение пенсии, освобождение пенсий от подоходного налога и индексацию в 2023 году, то прибавка составит почти 100 евро», - ответил Ааб.
В Закон об оценке земли, Закон о земельном налоге и другие законы будут внесены поправки, чтобы обновить данные о стоимости земли и привести их в соответствие с принципами рыночной стоимости.
Следующая плановая оценка земли будет проводиться в 2022 году, а в дальнейшем - каждые четыре года.
Оценка производится Земельным департаментом на основании данных земельного кадастра и других государственных регистров; для каждой кадастровой единицы определяется фактическая стоимость, то есть цена налогообложения земли.
Налоговая цена является основанием для определения земельного налога, государственной платы за использование земли, а также допустимых платежей для инженерных сетей. Это означает, что землевладельцы будут получать от государства более высокую плату за коммунальные услуги и объекты, расположенные на их земле, что может повысить готовность землевладельцев мириться с инфраструктурой в будущем.
Рост платы за лояльность к техносетям делится на три года.
Налогоплательщику предоставляются гарантии для смягчения последствий увеличения налога (максимально допустимые ставки снижаются, и устанавливается предел ежегодного темпа роста на уровне 10%).
Ставки платы за землепользование будут гармонизированы - ежегодная плата для всех составит 3 процента от налогооблагаемой стоимости земли.
В законе сохраняется освобождение от налога на землю под жильем в соответствии с регистром населения, как и было введено в 2012 году.
Освобождение земли под домом от налога будет расширено на жилые и коммерческие земли комбинированного назначения. Если, например, на первом этаже многоквартирного дома находится коммерческое помещение, то с момента принятия закона домовладельцы больше не должны платить земельный налог за часть коммерческой земли. Это изменение коснется около 9 700 домов, что, например, в Таллинне составляет около 227 000 евро.
Изменения налоговых ставок должны быть установлены не менее чем за шесть месяцев до начала налогового года.
Результаты очередной оценки земли будут действительны в 2024 году.
Поступления по земельному налогу остаются на том же уровне с 2012 года и составляют почти 60 миллионов евро в год.
Источник: Минфин.